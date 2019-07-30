"Росіян там не бачив": командир "ДНР" зробив скандальну заяву в суді

Підполковник окупаційних військ на Донбасі Володимир Цемах, якого захопила СБУ, заявив, що не бачив росіян у "ДНР" і в рядах терористів "захищав свою землю".

Новими одкровеннями поділився він на судовому засіданні 30 липня, на якому був присутній у режимі відеоконференції, пише Insider (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначимо, Апеляційний суд Києва, в якому розглядалася справа, залишив Цемаха під вартою до 25 серпня.

Володимир Цемах Скріншот з відео

Так, терорист у коментарі журналістам відмовився визнати свою провину і заявив, що про можливий обмін нічого не знає, оскільки з ним це питання не обговорювалося.

"Я був у несвідомому стані. Дуже довго. Затримання проводили дві незнайомі мені людини. Вони зайшли до мене додому. А провозили мене вже потім через Мар'їнку", – розповів він про своє затримання.

При цьому, за словами Цемаха, в "ДНР" він працював у гірничому технікумі і пішов воювати лише, щоб "захистити рідну землю".

"Я боєць, який захищав свою землю від тих, хто її розстрілював. Російських військовослужбовців там не бачив", – запевнив він.

Володимир Цемах BBC

Володимир Цемах Вести

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів в Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

При цьому підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Так, у мережі спливло відео скандального визнання терориста про те, що він ховав ракетний комплекс "Бук", з якого збили лайнер.

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