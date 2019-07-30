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"Росіян там не бачив": командир "ДНР" зробив скандальну заяву в суді

8.3т Читати матеріал російською

Підполковник окупаційних військ на Донбасі Володимир Цемах, якого захопила СБУ, заявив, що не бачив росіян у "ДНР" і в рядах терористів "захищав свою землю".

Новими одкровеннями поділився він на судовому засіданні 30 липня, на якому був присутній у режимі відеоконференції, пише Insider (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначимо, Апеляційний суд Києва, в якому розглядалася справа, залишив Цемаха під вартою до 25 серпня.

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Володимир Цемах

Володимир Цемах

Скріншот з відео

Так, терорист у коментарі журналістам відмовився визнати свою провину і заявив, що про можливий обмін нічого не знає, оскільки з ним це питання не обговорювалося.

"Я був у несвідомому стані. Дуже довго. Затримання проводили дві незнайомі мені людини. Вони зайшли до мене додому. А провозили мене вже потім через Мар'їнку", – розповів він про своє затримання.

При цьому, за словами Цемаха, в "ДНР" він працював у гірничому технікумі і пішов воювати лише, щоб "захистити рідну землю".

"Я боєць, який захищав свою землю від тих, хто її розстрілював. Російських військовослужбовців там не бачив", – запевнив він.

Володимир Цемах

Володимир Цемах

BBC

Володимир Цемах

Володимир Цемах

Вести

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів в Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

  • Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

  • При цьому підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

  • Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

  • Так, у мережі спливло відео скандального визнання терориста про те, що він ховав ракетний комплекс "Бук", з якого збили лайнер.

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Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України ДНР терористи "ДНР"
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Тот сморчёк пи.дит как дышит, а дышит он часто :-)
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Дудко Олег
Дудко Олег
Подполковник оккупационных войск? Жители Донецка таки оккупировали Донецк, вот негодяи, отдали бы город крыжопольским, переименовали Артема в Шухевича, скакали бы на площадях и ненавидели Россию - вот это жизня.
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Василюк Роман
Василюк Роман
Он не мужчина. Когда не могли либо не хотели его достать на камеру все рассказал а сейчас отмораживается. Ответь за базар ,дядя
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