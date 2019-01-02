''Росія знову на колінах'': Портников дав несподіваний прогноз по Криму

У Росії в 2019 році анексований Крим зникне з інформаційного простору, а економічна ситуація в країні найближчим часом буде лише погіршуватися.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у своєму блозі в "Крим.Реаліі", уточнивши, що кримський ефект остаточно "випарувався" у 2018 році, а півострів став регіоном, який вимагає грошей.

"Тема Керченського моста була використана на всі сто відсотків. Але міст відкрили невчасно. Настало посткримське похмілля. Коли Крим анексували, високі ціни на нафту дозволяли не асоціювати наслідки зовнішньої політики Володимира Путіна для гаманця кожного громадянина його країни. Але з часом стало ясно, що добробут росіян забезпечувався не політикою керівництва країни, а виключно нафтовими цінами", – зазначив Портников.

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Він нагадав, що готовність РФ до конфлікту із Заходом призвела до санкцій і економічного провалу, а також до значних погіршень рівня життя.

"Коли Крим анексували, рішення Володимира Путіна здавалося ефектним завершенням процесу "вставання з колін", забезпеченого безконтрольною тратою нафтодоларів. Минуло всього кілька років – і Росія знову на колінах, причому міцно і без всякого шансу піднятися з них в найближчі роки, якщо не десятиліття. І це – не образ", – наголосив журналіст.

Володимир Путін Прес-служба Кремля

За його словами, економічне зростання Росії зараз практично зупинено, а на Заході – триває. Таким чином РФ відставатиме від цивілізованого світу, перетворюватиметься у всіх сферах на провінцію. А Крим стане тягарем, на який треба витрачати гроші.

"Саме тому 2019 рік буде роком без Криму – про окупований півострів перестануть згадувати, він не буде цікавити ні росіян, ні Володимира Путіна", – сказав журналіст.

За словами Портникова, росіяни потроху почнуть виганяти з влади Криму ветеранів "кримської весни", щоб замінити їх московськими менеджерами і зменшити витрати на півострів.

"Крим зникне з російської інформаційної повістки до того самого дня, поки наступник Путіна не почне переговори про повернення його Україні – бо буде відчайдушно потребувати західної допомоги для порятунку держави, яка провалилася в економічну прірву, і погодиться з будь-якими вимогами цивілізованого світу, щоб цю допомогу отримати", – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников розповів, що Росія може повторити український сценарій вторгнення в Молдову і Грузію.