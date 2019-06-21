Росія знищить захоплений в Україні підводний човен: що відомо

Росія має намір утилізувати захоплений у 2014-му році підводний човен "Запоріжжя" (U-001) проекту 641 ВМС ЗС України.

Відповідне рішення оголосило міністерство оборони Росії на тендері з утилізації низки кораблів, повідомляє "Український мілітарістскійпортал".

Так, великий підводний човен проекту Б-641 буі закладена під номером С260 у березні 1970 року на Новоадміралтейському заводі (тоді – м. Ленінград). У квітні на Північному флоті був сформований екіпаж і призначений перший командира капітана 3 рангу Володимир Косенко. Ці моряки брали активну участь у добудові човна. У травні того ж року субмарина була спущена на воду. 4 жовтня на ній було піднято Військово-морський прапор, далі – державні випробування. Потім підводний човен включили до складу ВМФ СРСР.

Підводний човен "Запоріжжя" (U-001) Український мілітарний портал

Свій бойовий шлях він почав на Північному флоті вже в лютому 1971 року.

Короткі технічні характеристики човна:

Водотоннажність: надводна – 1950 т, підводна – 2500 т.

Довжина: 91,3.

Ширина: 7,5.

Надбудова: 5,1.

Швидкість повного ходу: надводна – 16,4 вузла, підводна – 16 вузлів.

Дальність плавання: 4153 миль.

Автономність щодо запасів провізії: 90 діб.

Озброєння: 10 (6 носових і 4 кормових) 533-мм ТА, боєкомплект – 22 торпеди або міни типу АМД-1000. Екіпаж: 70 осіб, включаючи 12 офіцерів.

Український мілітарний портал

Український мілітарний портал

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