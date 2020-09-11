Росія знайшла слід ЦРУ в українській спецоперації із затримання "вагнерівців"
Російські спецслужби оприлюднили імена "кураторів із ЦРУ", які нібито стояли за зірваною українською спецоперацією із затримання членів ПВК Вагнера.
Як пише "Комсомольська правда" з посиланням на джерело в спецслужбах РФ, курували операцію резиденти ЦРУ в Києві Тімоті Сковін і Томас О'Берн (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Співробітник резидентури ЦРУ "Т" був обізнаний про операцію і брав участь у коригуванні її задуму. Охочі можуть підстерегти біля посольства США в Києві офіційного представника ЦРУ Тімоті Джеймса Сковіна або його першого заступника Браєна Томаса О'Берна. Вони, якщо захочуть, розкажуть багато цікавого", – зазначив співрозмовник видання.
За його словами, початковий план полягав у тому, щоб заманити в пастку громадян Росії, які цікавили українські спецслужби.
"На завершальному етапі з подачі американців з'явилася додаткова, більш глобальна, стратегічна мета – внесення розколу в білорусько-російські відносини. Саме для цього спецслужби України завели групу в Мінськ і створили умови для її невильоту в Стамбул", – стверджує джерело.
Воно зазначило, що варіант із посадкою літака з бойовиками "Вагнера" на одному з аеродромів України обговорювався в кабінетах СБУ тільки на початковому етапі.
"Уже навесні 2020 року було ухвалено рішення затягувати групу умовних "вагнерівців" у Мінськ і руками спецслужб Білорусі їх затримувати... На наступний день після затримання українська сторона дивно оперативно підготувала екстрадиційні документи. Тому що заздалегідь знала, на кого їх оформляти. Або оформила завчасно", – підкреслили в спецслужбах РФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
бойовиків російської ПВК Вагнера було затримано в Білорусі 29 липня. Пізніше з'ясувалося, що деякі з них воювали на Донбасі і внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Офіс генерального прокурора України надіслав Мінську запит про арешт тих, хто брав участь у війні на Донбасі.
Спочатку Лукашенко пообіцяв, що видасть зазначених осіб Україні, але за умови, що буде надано докази їхньої провини. Однак у результаті він видав майже всіх їх Росії.
Пізніше Лукашенко визнав, що не мав наміру передавати затриманих "вагнерівців" Україні.
Першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний голова Офісу президента Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію СБУ із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито зірвав Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.
У СБУ офіційно назвали фейком дані про спецоперацію з найманцями ПВК Вагнера. Відомство зазначило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.