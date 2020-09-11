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Росія знайшла слід ЦРУ в українській спецоперації із затримання "вагнерівців"

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Розслідування
2,4 т.
Хто стояв за українською спецоперацією із затримання 'вагнерівців'

Російські спецслужби оприлюднили імена "кураторів із ЦРУ", які нібито стояли за зірваною українською спецоперацією із затримання членів ПВК Вагнера.

Як пише "Комсомольська правда" з посиланням на джерело в спецслужбах РФ, курували операцію резиденти ЦРУ в Києві Тімоті Сковін і Томас О'Берн (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Співробітник резидентури ЦРУ "Т" був обізнаний про операцію і брав участь у коригуванні її задуму. Охочі можуть підстерегти біля посольства США в Києві офіційного представника ЦРУ Тімоті Джеймса Сковіна або його першого заступника Браєна Томаса О'Берна. Вони, якщо захочуть, розкажуть багато цікавого", – зазначив співрозмовник видання.

За його словами, початковий план полягав у тому, щоб заманити в пастку громадян Росії, які цікавили українські спецслужби.

"На завершальному етапі з подачі американців з'явилася додаткова, більш глобальна, стратегічна мета – внесення розколу в білорусько-російські відносини. Саме для цього спецслужби України завели групу в Мінськ і створили умови для її невильоту в Стамбул", – стверджує джерело.

Воно зазначило, що варіант із посадкою літака з бойовиками "Вагнера" на одному з аеродромів України обговорювався в кабінетах СБУ тільки на початковому етапі.

"Уже навесні 2020 року було ухвалено рішення затягувати групу умовних "вагнерівців" у Мінськ і руками спецслужб Білорусі їх затримувати... На наступний день після затримання українська сторона дивно оперативно підготувала екстрадиційні документи. Тому що заздалегідь знала, на кого їх оформляти. Або оформила завчасно", – підкреслили в спецслужбах РФ.

Тімоті Сковін
Томас О'Берн

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