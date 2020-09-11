Росія знайшла слід ЦРУ в українській спецоперації із затримання "вагнерівців"

Російські спецслужби оприлюднили імена "кураторів із ЦРУ", які нібито стояли за зірваною українською спецоперацією із затримання членів ПВК Вагнера.

Як пише "Комсомольська правда" з посиланням на джерело в спецслужбах РФ, курували операцію резиденти ЦРУ в Києві Тімоті Сковін і Томас О'Берн (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Співробітник резидентури ЦРУ "Т" був обізнаний про операцію і брав участь у коригуванні її задуму. Охочі можуть підстерегти біля посольства США в Києві офіційного представника ЦРУ Тімоті Джеймса Сковіна або його першого заступника Браєна Томаса О'Берна. Вони, якщо захочуть, розкажуть багато цікавого", – зазначив співрозмовник видання.

За його словами, початковий план полягав у тому, щоб заманити в пастку громадян Росії, які цікавили українські спецслужби.

"На завершальному етапі з подачі американців з'явилася додаткова, більш глобальна, стратегічна мета – внесення розколу в білорусько-російські відносини. Саме для цього спецслужби України завели групу в Мінськ і створили умови для її невильоту в Стамбул", – стверджує джерело.

Воно зазначило, що варіант із посадкою літака з бойовиками "Вагнера" на одному з аеродромів України обговорювався в кабінетах СБУ тільки на початковому етапі.

"Уже навесні 2020 року було ухвалено рішення затягувати групу умовних "вагнерівців" у Мінськ і руками спецслужб Білорусі їх затримувати... На наступний день після затримання українська сторона дивно оперативно підготувала екстрадиційні документи. Тому що заздалегідь знала, на кого їх оформляти. Або оформила завчасно", – підкреслили в спецслужбах РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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