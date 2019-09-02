Росія зізналася! У мережі помітили показовий момент "громадянської" війни в Україні

Російські ЗМІ почали називати очікуване звільнення українців у Росії, про яке домовляються сторони, обміном полоненими.

На це звернув увагу журналіст Денис Казанський, про що написав у Twitter. Він вказав на важливість формулювання.

"Цікаво, що навіть провладні російські ЗМІ тепер використовують словосполучення "обмін полоненими між Україною і Росією". Ті самі, які шостий рік пишуть про "громадянську війну "в Україні. У війні Росія нібито не бере участі, а полонені є. Містика!" – зазначив він.

Цікаво, що навіть провладні російські ЗМІ тепер використовують словосполучення "обмін полоненими між Україною і Росією".



Ті самі, які шостий рік пишуть про "громадянську війну" в Україні.



У війні Росія нібито не бере, а полонені є. Містика! pic.twitter.com/bb9TYcRIWg - Денис Казанський (@den_kazansky) September 1, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про активізацію процесу обміну почала з'являтися в різних джерелах увечері 29 серпня. Всі подробиці можна прочитати тут.

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