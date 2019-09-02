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Росія зізналася! У мережі помітили показовий момент "громадянської" війни в Україні

1.6т Читати матеріал російською

Російські ЗМІ почали називати очікуване звільнення українців у Росії, про яке домовляються сторони, обміном полоненими.

На це звернув увагу журналіст Денис Казанський, про що написав у Twitter. Він вказав на важливість формулювання.

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"Цікаво, що навіть провладні російські ЗМІ тепер використовують словосполучення "обмін полоненими між Україною і Росією". Ті самі, які шостий рік пишуть про "громадянську війну "в Україні. У війні Росія нібито не бере участі, а полонені є. Містика!" – зазначив він.

Росія зізналася! У мережі помітили показовий момент "громадянської" війни в Україні
Росія зізналася! У мережі помітили показовий момент "громадянської" війни в Україні
Росія зізналася! У мережі помітили показовий момент "громадянської" війни в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про активізацію процесу обміну почала з'являтися в різних джерелах увечері 29 серпня. Всі подробиці можна прочитати тут.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Нет предела глупости украинских болтологов. Какое-то СМИ их так назвало - пленные. А я вон напишу, что они гниды. И поскольку паразиты, это мерзко, надо эту пакость переправить на Украину, нехай в с подобными им ползают. И что? На что это повлияет? Это никак не изменит того факта, что карательная операция украинских мерзавцев на Донбасе продолжается. Разве что порадует, что АТОшники мрут и мрут. Это их плата за то, что убивают народ Донбаса.
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филипп филипыч
филипп филипыч
А сколько пленных россиян украина собирается отдать россии? Из 33 чел сколько таких казанский знает?)) И сколько там украинцев))
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