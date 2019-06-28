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Росія зганьбилася новим фейком про Донбас: опубліковані фото

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Російська пропаганда використовує підставних людей, які зображують "щасливих володарів російських паспортів на Донбасі".

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" в своєму Facebook. На доказ своїх слів військовий навів два фото:

Росія зганьбилася новим фейком про Донбас

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Росія зганьбилася новим фейком про Донбас

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

"Годуй vaту layном або як робить фейки роспропаганда. 1 фото. 2019 рік. Щаслива власниця 1000-го паспорта російських окупантів Лариса Лазаренко. 2 фото. 2017 рік. Ой, знову Лариса Лазаренко і знову володарка паспорта від окупантів. Вони навіть статистів для картинок не змінюють. Але піпл хаває, зомбоящик працює", - пише Штефан.

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Теми
Фейки російських ЗМІросійська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
видача паспортів в Донецькуросійські паспортиНовини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Бедный Петр
Бедный Петр
Штефан просто контужен на голову. И осел скажет, что на фото 2 разных человека. Не нужно повторять фейки от контуженных
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
пущай кокошня двухголового мутанта в зад себе засунут а ха ха
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леня зе
леня зе
совсем головой ударились-два разных лица.если только Лариса Лазаренко не помолодела за 2 года и не сделала пластику.;) ;) ;) Д.Б...ь!
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Бурмистров Вадим, ещё один, форма носа, ахах. Шел бы уже мимо недоумок, все и так знают, про вашу пропаганду, никому эта новость не интересна
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Денисенко Игорь, идиот, форму носа сравни. Здец ты упоротый.
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