Росія зганьбилася новим фейком про Донбас: опубліковані фото

Російська пропаганда використовує підставних людей, які зображують "щасливих володарів російських паспортів на Донбасі".

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" в своєму Facebook. На доказ своїх слів військовий навів два фото:

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

"Годуй vaту layном або як робить фейки роспропаганда. 1 фото. 2019 рік. Щаслива власниця 1000-го паспорта російських окупантів Лариса Лазаренко. 2 фото. 2017 рік. Ой, знову Лариса Лазаренко і знову володарка паспорта від окупантів. Вони навіть статистів для картинок не змінюють. Але піпл хаває, зомбоящик працює", - пише Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" опублікували в мережі фейкове відео, на якому вони нібито знищують українську вантажівку з військовими.

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