Росія здала Україні другого кілера. Хто вбив екскомандира спецназу ГУР і в чому сенсація. Ексклюзив

Екстрадиція в Україну співучасника вбивства екскомандира групи 3-го полку спецназу ГУР МОУ Івана Мамчура стала сенсацією. Справа в тому, що "головний" кілер одразу після затримання зізнався, що був завербований спецслужбами РФ. Його ж спільник протягом декількох років ховався в Росії.

Кого саме видала російська влада і про дивацтва у справі про вбивство Мамчура – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Спочатку подумали: ну кому потрібен простий співробітник СІЗО?"

Надзвичайна подія сталася в Рівному 16 вересня 2016 року. У під'їзді багатоповерхівки на вулиці Відінській було знайдено тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями, а поруч – пістолет із глушником і вісім гільз. Убитим виявився начальник інженерно-технічного відділу слідчого ізолятора, 37-річний майор Іван Мамчур. Такий показовий розстріл шокував місцевих жителів.

Як розповів співрозмовник OBOZREVATEL у правоохоронних органах, спершу не були зрозумілі мотиви цього вбивства.

"Вбивство Мамчура спочатку сприйняли, як якусь жахливу помилку. Ну, хто ТАК убивав би звичайного співробітника СІЗО? Потім уже з'ясувалося, що все набагато складніше. Що це не випадковість, не помилка, а спланований злочин – замовне вбивство. Причому за участю спецслужб "сусідів"", – розповів один із правоохоронців.

Іван Мамчур загинув у 37 років

З'ясувалося, що Іван Мамчур брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі. Потім з'явилася інформація про можливу причетність спецназівця до успішних операцій проти російських військових під час бойових дій у Грузії. Тоді Іван Мамчур був командиром групи 3-го полку спецназу Головного управління розвідки Міноборони України (офіційно відомство не підтвердило цю інформацію – Ред.).

Хотів до "вагнерівців", а продався ФСБ

Кілерами виявилися жителі Маріуполя Донецької області Олег Смородинов і Костянтин Іванов. Смородинов випустив у Мамчура кілька куль, а потім став бити пістолетом по голові... У цей час Іванов контролював ситуацію на вулиці.

Після виконання "замовлення" виконавці втекли в Москву, де отримали винагороду: дві тисячі доларів і 300 тисяч російських рублів. Такою виявилася ціна життя людини.

Олег Смородинов – етнічний росіянин, який переїхав в Україну в підлітковому віці. Служив на флоті, закінчив Донецький юридичний інститут МВС і кілька років працював слідчим. Був судимий і відсидів кілька років за хабарництво і здирництво. Щільно "взаємодіяв" із криміналітетом – зокрема, переправляв жінок з України в Москву для заняття проституцією.

Олег Смородинов

Ба більше, Смородинов воював проти України на Донбасі, а після поранення в 2015 році переїхав до Москви. Як зізнався сам кілер, якраз у той час він і вийшов на кураторів із ФСБ. Їх контакти йому передали представники ПВК Вагнера, з якими він познайомився на збройовій виставці. Смородинов хотів поїхати до Сирії, щоб "чесно битися і заробляти гроші", проте в російській спецслужбі йому запропонували іншу "роботу".

У квітні 2016 року під час зустрічі в кафе торгового центру "Віденський дім" неподалік від будівлі ФСБ на Луб'янці Смородинову передали список військовослужбовців ЗСУ та співробітників оборонного комплексу України: у Кременчуці, Шепетівці, Пустомитах, Рівному, Кривому Розі та Харкові. Смородинов повинен був встановити місце перебування цих людей, де вони працюють, коло знайомств і т.д.

Як розповідав кілер у суді, після виконання кожного завдання він повертався в Росію, складав детальний звіт і передавав його на диску куратору. У липні 2016 року Смородинову поставили завдання спостерігати за Іваном Мамчуром, а потім – усунути. Напарник – Костянтин Іванов – привіз Смородинову зброю: два пістолети.

Мамчур жив у Рівному на шостому поверсі багатоповерхівки, Смородинов оселився в тому ж будинку на першому, щоб вести спостереження. У вересні Іван Мамчур був убитий і кілери поїхали в Москву.

Будинок у Рівному, де жив і був застрелений Іван Мамчур

Олега Смородинова затримали через два місяці після вбивства, у листопаді 2016 року, на українсько-російському кордоні в Харківській області, коли той повертався в Україну.

В інтерв'ю The New York Times у 2019 році він розповів, що причиною вбивства Мамчура була помста влади РФ за нібито участь у війні 2008 року на боці Грузії.

Кілер Олег Смородинов у суді. Фото: Joseph Sywenkyj for The New York Times

Рівненський міський суд 2 березня 2020 року засудив Смородинова до 12 років позбавлення волі. Кілер розраховував, що його обміняють на одного з українців, які сидять у російських в'язницях, але не вийшло.

Кого екстрадували в Україну?

Спільник Смородинова – Костянтин Іванов – залишився в Росії. В Україні його оголосили в національний розшук, а потім і в міжнародний (Interpol).

Костянтин Іванов засвітився на камерах відеоспостереження

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, Костянтин Іванов переїхав до Росії ще в 2013 році. Жив у Ярославлі і Москві, деякий час перебував і на території вже окупованого Росією Криму.

Коли Іванов жив у Маріуполі, то працював у таксі, на будівництві, займався ремонтними роботами. А ось чим заробляв на життя в Росії, не знав ніхто.

Джерела OBOZREVATEL розповіли, що Іванов був дуже хитрим і обережним, ні з ким особливо не зближувався і практично не вживав алкоголь. Після переїзду до РФ, у рідний Маріуполь приїжджав рідко. Але в цьому місті залишилася жити його мати, яка працювала в одній зі шкіл міста.

Костянтин Іванов підозрюється у вбивстві Івана Мамчура

Костянтина Іванова затримали в РФ і помістили в слідчий ізолятор у червні 2019 року. Тоді про це повідомили в ГУНП у Рівненській області, проте в те, що екстрадиція все ж відбудеться, не вірив ніхто.

Але 26 серпня 2020 року в пункті пропуску Гоптівка Костянтина Іванова передали співробітникам поліції Рівненської області. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання (ІТТ), а 27 серпня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Сказати, що люди, які мають відношення до розслідування цього резонансного вбивства, здивовані такому повороту – не сказати нічого.

"Дуже багато відкритих питань. Чому Росія видала спільника кілера, який до того ж зізнався, що і він, і Іванов були завербовані спецслужбою РФ? Дивіться, коли національне бюро Interpol випускає "червоний" циркуляр (по суті, це міжнародний ордер на арешт), то дані про підозрюваного з'являються у відповідній базі. Влада країн-членів Interpol (серед яких і РФ) зобов'язана провести арешт, якщо людина перебуває на їх території.

Адже Росія будь-якими способами уникає видачі злочинців, якщо це стосується її інтересів. А тут робота з ФСБ!

Чому в Україну екстрадували співучасника вбивства колишнього українського військового? Найбільш реальна версія – божевільний бардак у російських силових структурах", – розказав співрозмовник OBOZREVATEL.

У будь-якому разі видача кілера Україні – велика вдача, а також доказ того, що ніхто не уникне відповідальності.

Про те, як спецслужби країни-агресора полюють на "ворогів Росії" по всьому світу – можна прочитати тут.