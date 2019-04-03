Призов кримчан до армії Путіна: Чубаров розповів, як врятуватися

Щоб захистити своїх дітей від військового призову, який має намір організувати Росія в Криму, місцевим жителям радять вивозити їх на материкову Україну.

Про це в ефірі ObozTV розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Згідно з даними ЗМІ, Росія має намір призвати в Криму 2500 юнаків.

"Багато людей намагаються уникати такого "призову" і батьки цих дітей направляють своїх юнаків на материкову Україну чи в інші країни. Але, на жаль, таку можливість мають не всі. Ми можемо в такому випадку радити тільки одне, – щоб ці люди шукали, як уникнути військової служби в російській армії і рятували своїх дітей від цього. Є різні засоби, люди на місцях знають. Деяким вдається цього уникати і залишаючись у Криму", – сказав він.

За роки російської анексії Криму, цей "кремлівський військовий каток" пройшли 15 тисяч кримських юнаків, уточнив Чубаров.

"Тут нема чому дивуватися. Росія вважає захоплену нею українську територію своєю, вона поводиться як країна-окупант і зобов`язує всіх тих людей і громадян України, які живуть на окупованій території, виконувати кремлівські закони. У них є постанова про дострокову службу РФ і Москва її незаконно впроваджує в окупованому Криму", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов. Згідно з розпорядженням, із 1 квітня по 15 липня на військову службу буде здійснено заклик росіян у віці від 18 до 27 років. Ряди армії поповнять 135 тисяч осіб.

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