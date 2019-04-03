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Призов кримчан до армії Путіна: Чубаров розповів, як врятуватися

1.7тЧитати матеріал російською

Щоб захистити своїх дітей від військового призову, який має намір організувати Росія в Криму, місцевим жителям радять вивозити їх на материкову Україну.

Про це в ефірі ObozTV розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Згідно з даними ЗМІ, Росія має намір призвати в Криму 2500 юнаків.

"Багато людей намагаються уникати такого "призову" і батьки цих дітей направляють своїх юнаків на материкову Україну чи в інші країни. Але, на жаль, таку можливість мають не всі. Ми можемо в такому випадку радити тільки одне, – щоб ці люди шукали, як уникнути військової служби в російській армії і рятували своїх дітей від цього. Є різні засоби, люди на місцях знають. Деяким вдається цього уникати і залишаючись у Криму", – сказав він.

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За роки російської анексії Криму, цей "кремлівський військовий каток" пройшли 15 тисяч кримських юнаків, уточнив Чубаров.

"Тут нема чому дивуватися. Росія вважає захоплену нею українську територію своєю, вона поводиться як країна-окупант і зобов`язує всіх тих людей і громадян України, які живуть на окупованій території, виконувати кремлівські закони. У них є постанова про дострокову службу РФ і Москва її незаконно впроваджує в окупованому Криму", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов. Згідно з розпорядженням, із 1 квітня по 15 липня на військову службу буде здійснено заклик росіян у віці від 18 до 27 років. Ряди армії поповнять 135 тисяч осіб.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVанексія Криму
Особа
Рефат Чубаров
Місце
Україна
Теги
Кримармія
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ага, чтобы на Украине попасть в нищую армию хохлов.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это как хохлы косят от армии уезжая в Россию))))))))
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