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Росія застосувала в Криму ракетні комплекси С-400: що відомо

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Підрозділи зенітно-ракетних систем С-400 "Тріумф", які розміщені в тимчасово окупованому Криму, почали бойові навчання. Вони тренуються відбивати ракетний удар умовного противника.

Стрільби проводить 4 армія ВПС і ППО Південного військового округу Росії, розповів "РИА Новости" його прес-секретар Вадим Астаф'єв.

Він зазначив, що спочатку війська країни-агресора здійснили марш у район стартових позицій, після цього виконали комплекс завдань щодо приведення систем у бойове положення, а потім розрахунки С-400 провели пошук і захоплення контрольної цілі. У цій ролі виступили тактичні бомбардувальники Су-24.

"Під час наступних етапів навчання були проведені електронні пуски ракет по умовних повітряних цілях", — додав Астаф'єв.

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Для відбиття масованого ракетного удару по району позицій "Тріумфів" були застосовані підрозділи зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С". Вразивши балістичні ракети "противника", розрахунки ЗРК окупантів відпрацювали оперативну зміну стартових і вогневих позицій.

С-400

С-400 "Тріумф"

ТАСС

С-400

С-400 "Тріумф"

ТАСС

С-400

С-400 "Тріумф"

Вікіпедія

С-400

С-400 "Тріумф"

ТАСС

С-400

С-400 "Тріумф"

ТАСС

С-400

С-400 "Тріумф"

ТАСС

С-400

С-400 "Тріумф"

Вікіпедія

С-400

С-400 "Тріумф"

"РИА Новости"

С-400

С-400 "Тріумф"

"РИА Новости"

С-400

С-400 "Тріумф"

ТАСС

С-400

С-400 "Тріумф"

ТАСС

С-400

С-400 "Тріумф"

ТАСС

С-400

С-400 "Тріумф"

ТАСС

С-400

С-400 "Тріумф"

ТАСС

"Панцир-С1"

Вікіпедія

"Панцир-С1"

ТАСС

"Панцир-С1"

rostec.ru

"Панцир-С1"

РИА "Новости"

"Панцир-С1"

"РИА Новости"

"Панцир-С1"

www.vitalykuzmin.net

"Панцир-С1"

www.vitalykuzmin.net

"Панцир-С1"

"РИА Новости"

"Панцир-С1"

"РИА Новости"

"Панцир-С1"

www.vitalykuzmin.net

"Панцир-С1"

www.vitalykuzmin.net

Панцир-С1

Панцир-С1 "

www.vitalykuzmin.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого в анексованому Криму бойові розрахунки російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400 провели ще одне тренування з розгортання пускових установок.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Скирда Женя
Скирда Женя
Пока "кривизна Земли " не мешает, ракеты очень симпатично смотрятся...)))))))))))))
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Юг Руси
Юг Руси
Только, почему - "во временно оккупированном Крыму"??? Нет ничего постоянней, чем временное! Если и оккупирован, то пожизненно! 🐷🤣
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Юг Руси
Юг Руси
Классные фотки!
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