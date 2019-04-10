Росія застосувала в Криму ракетні комплекси С-400: що відомо

Підрозділи зенітно-ракетних систем С-400 "Тріумф", які розміщені в тимчасово окупованому Криму, почали бойові навчання. Вони тренуються відбивати ракетний удар умовного противника.

Стрільби проводить 4 армія ВПС і ППО Південного військового округу Росії, розповів "РИА Новости" його прес-секретар Вадим Астаф'єв.

Він зазначив, що спочатку війська країни-агресора здійснили марш у район стартових позицій, після цього виконали комплекс завдань щодо приведення систем у бойове положення, а потім розрахунки С-400 провели пошук і захоплення контрольної цілі. У цій ролі виступили тактичні бомбардувальники Су-24.

"Під час наступних етапів навчання були проведені електронні пуски ракет по умовних повітряних цілях", — додав Астаф'єв.

Для відбиття масованого ракетного удару по району позицій "Тріумфів" були застосовані підрозділи зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С". Вразивши балістичні ракети "противника", розрахунки ЗРК окупантів відпрацювали оперативну зміну стартових і вогневих позицій.

С-400 "Тріумф" ТАСС

С-400 "Тріумф" ТАСС

С-400 "Тріумф" Вікіпедія

С-400 "Тріумф" ТАСС

С-400 "Тріумф" ТАСС

С-400 "Тріумф" ТАСС

С-400 "Тріумф" Вікіпедія

С-400 "Тріумф" "РИА Новости"

С-400 "Тріумф" "РИА Новости"

С-400 "Тріумф" ТАСС

С-400 "Тріумф" ТАСС

С-400 "Тріумф" ТАСС

С-400 "Тріумф" ТАСС

С-400 "Тріумф" ТАСС

"Панцир-С1" Вікіпедія

"Панцир-С1" ТАСС

"Панцир-С1" rostec.ru

"Панцир-С1" РИА "Новости"

"Панцир-С1" "РИА Новости"

"Панцир-С1" www.vitalykuzmin.net

"Панцир-С1" www.vitalykuzmin.net

"Панцир-С1" "РИА Новости"

"Панцир-С1" "РИА Новости"

"Панцир-С1" www.vitalykuzmin.net

"Панцир-С1" www.vitalykuzmin.net

Панцир-С1 " www.vitalykuzmin.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого в анексованому Криму бойові розрахунки російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400 провели ще одне тренування з розгортання пускових установок.

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