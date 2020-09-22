Росія закрила море біля Криму через навчання України та НАТО

Вікторія Довгань Розслідування 12:29, 22.09.2020 Оновлено: 12:29, 22.09.2020

Російська Федерація повністю закрила для судноплавства практично все узбережжя окупованого Кримського півострову та Північного Кавказу.

Про це написав на особистій сторінці у Facebook керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко. За його словами, причиною такого грубого порушення стали спільні навчання України та країн НАТО "Об'єднані зусилля-2020".

"Такого жаху РФ, що закрила все узбережжя окупованого Криму і свого Північного Кавказу забороненими районами для мореплавства, не бачив ще ніхто і ніколи. А чого ж жах? А тому, що в Чорному морі чотири кораблі НАТО, а в повітрі нещодавно В-52 літали, а на суші американські та британські парашутисти", – пояснив експерт.

Червоним позначено район блокування судноплавства Росією, блакитним – райони навчання ЧФ РФ, жовтим – ВМСУ.
Facebook Андрія Клименка

Втім, таким кроком країна-агресор не обмежилася і вкотре влаштувала з Україною "війну навчань" між Кримом та Одесою. Оскільки російські "Кавказ-2020" збіглися у часі з "Об'єднаними зусиллями-2020", то тепер у Чорному морі є до 10 районів, де навчання зі стрільбами в одних районах заявлені і Україною, і Росією. Клименко нагадав, що раніше подібна ситуація склалася під час міжнародних навчань Sea Breeze-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Гросу розлучилася з чоловіком через пів року після весілля: в чому причина

Відповідь Фокіну: при русифікації нікого не питали, а розстрілювали тих, хто проти

Порошенко – про рекордні витрати на Офіс Зеленського: реалізується чітка обіцянка "Я вам ничего не должен"

Фокін про переговори із РФ щодо Донбасу: чимось треба поступитися

Кожен українець віддасть 16 тисяч на держборг: сюрпризи бюджету-2021