Росія закрила море біля Криму через навчання України та НАТО

Через збіг у часі "Кавказу-2020" та "Об'єднаних зусиль-2020" у Чорному морі в 10 районах може початися перехресний вогонь
Раніше на такі ж підступи РФ пішла під час Sea Breeze-2020
"Війна навчань" ініційована Кремлем через проліт американських В-52 над українською акваторією
Російська Федерація повністю закрила для судноплавства практично все узбережжя окупованого Кримського півострову та Північного Кавказу.
Про це написав на особистій сторінці у Facebook керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко. За його словами, причиною такого грубого порушення стали спільні навчання України та країн НАТО "Об'єднані зусилля-2020".
"Такого жаху РФ, що закрила все узбережжя окупованого Криму і свого Північного Кавказу забороненими районами для мореплавства, не бачив ще ніхто і ніколи. А чого ж жах? А тому, що в Чорному морі чотири кораблі НАТО, а в повітрі нещодавно В-52 літали, а на суші американські та британські парашутисти", – пояснив експерт.
Втім, таким кроком країна-агресор не обмежилася і вкотре влаштувала з Україною "війну навчань" між Кримом та Одесою. Оскільки російські "Кавказ-2020" збіглися у часі з "Об'єднаними зусиллями-2020", то тепер у Чорному морі є до 10 районів, де навчання зі стрільбами в одних районах заявлені і Україною, і Росією. Клименко нагадав, що раніше подібна ситуація склалася під час міжнародних навчань Sea Breeze-2020.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 вересня три стратегічних бомбардувальники ВПС США В-52Н в супроводі винищувачів ЗСУ вчергове пролетіли повітряним простором України над Чорним морем.
Командування ВПС ЗСУ заявило, що такі спільні патрулювання тепер матимуть регулярний характер.
Крім того, в Україну для участі в навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" прибула авіація НАТО, зокрема конвертоплани Bell V-22 Osprey і військово-транспортні літаки Lockheed C-130 Hercules.
На російському пропагандистському телебаченні навіть присвятили цілий сюжет прибуттю в Україну американських літаків і заявили, що вони нібито відпрацьовують ядерні удари по окупованому Севастополю.