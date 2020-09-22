Росія закрила море біля Криму через навчання України та НАТО

Російська Федерація повністю закрила для судноплавства практично все узбережжя окупованого Кримського півострову та Північного Кавказу.

Про це написав на особистій сторінці у Facebook керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко. За його словами, причиною такого грубого порушення стали спільні навчання України та країн НАТО "Об'єднані зусилля-2020".

"Такого жаху РФ, що закрила все узбережжя окупованого Криму і свого Північного Кавказу забороненими районами для мореплавства, не бачив ще ніхто і ніколи. А чого ж жах? А тому, що в Чорному морі чотири кораблі НАТО, а в повітрі нещодавно В-52 літали, а на суші американські та британські парашутисти", – пояснив експерт.

Втім, таким кроком країна-агресор не обмежилася і вкотре влаштувала з Україною "війну навчань" між Кримом та Одесою. Оскільки російські "Кавказ-2020" збіглися у часі з "Об'єднаними зусиллями-2020", то тепер у Чорному морі є до 10 районів, де навчання зі стрільбами в одних районах заявлені і Україною, і Росією. Клименко нагадав, що раніше подібна ситуація склалася під час міжнародних навчань Sea Breeze-2020.

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