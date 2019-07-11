"Росія закричить!" ЗСУ готують новий похід через Керченську протоку

Військово-морські сили України планують нові походи суден через Керченську протоку

Про це в інтерв'ю "Новинарні" розповів глава Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак. Однак він зазначив, що цього не станеться найближчим часом.

"Конкретно в цю секунду − ні. А загалом − звичайно, плануємо. Бо Керченська протока − наша, як би росіяни не кричали, що вона їхня. У подальшому ми будемо планувати проходи через протоку. Але на цей момент ми такого не плануємо", – пояснив військовий.

Хомчак повідомив, що нині в Україні триває навчання екіпажів для двох американських катерів Island, які були отримані у вересні 2018 року. Також тривають переговори зі ще трьома такими суднами.

"В Україні будують малі артилерійські катери, аналоги яких брали участь у проході через Керченську протоку та які, на жаль, ми не можемо поки повернути. Процес будівництва флоту − довгий. Навіть процес будівництва корабля – це роки й фінанси. Чи може країна в такому економічному стані сказати, що вона готова побудувати десять кораблів, десять корветів? Бюджет держави цього не дозволить", – зазначив він.

Керченська протока

Глава Генштабу додав, що в країні закінчують програму реформування озброєння і військової техніки до 2020 року, а після створюватиметься нова програма розвитку армії.

"Ми працюємо над окресленням тих збройних сил, які повинні бути укомплектовані, навчені, забезпечені, мобільні, на новій техніці. У новій програмі ми це все покажемо, громадськість зможе з нею ознайомитися. Але флот − це не тільки кораблі. Це і кадри, і база, і соціальні гарантії. Зараз йде ремонт і будівництво штабу Військово-морських сил в Одесі. Дай Бог, щоб до кінця цього року ми завершили його, щоб наш флот мав свій штаб", – підсумував Хомчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак назвав відносини у військових колективах однією з проблем ЗСУ.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!