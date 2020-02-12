Росія задумала дику підлість на Донбасі: розвідка розкрила план

Підконтрольні Росії терористи на Донбасі запланували обстріл з важкої артилерії населених пунктів.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook з посиланням на розвідку. Це є доказом організації провокацій напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську.

"11 лютого російські окупанти обстріляли позиції українських захисників з гранатометів різних систем в районі населеного пункту Оріхове. Крім того, в тому ж районі противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, випустивши 9 хв", – відзначили в ОС.

Таким чином, Росія хоче загострити ситуацію в районі проведення ООС і змусити підрозділи Об'єднаних сил відкрити вогонь.

Росія затіяла дику підлість на Донбасі 112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії затримали "чорного Леніна" з "ДНР". Бенеса Айо взяли нібито на вимогу України.

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