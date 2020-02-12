Головна Новини
12 лютого • оновлено в 06:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Росія задумала дику підлість на Донбасі: розвідка розкрила план

1.1т
Читати матеріал російською

Підконтрольні Росії терористи на Донбасі запланували обстріл з важкої артилерії населених пунктів.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook з посиланням на розвідку. Це є доказом організації провокацій напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Новини
Сто обстрілів і заборонена зброя: в ООС забили на сполох через зрив перемир'я Росією

"11 лютого російські окупанти обстріляли позиції українських захисників з гранатометів різних систем в районі населеного пункту Оріхове. Крім того, в тому ж районі противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, випустивши 9 хв", – відзначили в ОС.

Таким чином, Росія хоче загострити ситуацію в районі проведення ООС і змусити підрозділи Об'єднаних сил відкрити вогонь.

Росія затіяла дику підлість на Донбасі

Росія затіяла дику підлість на Донбасі

112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії затримали "чорного Леніна" з "ДНР". Бенеса Айо взяли нібито на вимогу України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Мирні переговори в Мінську" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Теми
Мирні переговори в Мінську Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
4
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Надо ждать какую-то провокацию от свидомых хероев...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги