Росія заблокувала переговори ТКГ і поставила ультиматум Україні – Гармаш

На зустрічі ТКГ 16 вересня Росія заблокувала процес переговорів у трьох підгрупах, зокрема, про новий обмін полоненими. Вона поставила ультиматум Україні щодо місцевих виборів.

Про це в ефірі "24 каналу" заявив український представник ОРДЛО в Тристоронньої контактній групі, журналіст Сергій Гармаш. Він назвав останнє засідання унікальним.

За словами Гармаша, відразу два модератори від ОБСЄ у двох підгрупах заявили, що в їх дипломатичній практиці не було подібної ситуації з блокуванням переговорів.

Зокрема, посол П'єр Морель – модератор політичної підгрупи – сказав, що за 50 років ще з таким не стикався. Також посол, який модерує підгрупу з безпеки, зазначив, що вперше за час роботи в ТКГ йому довелося закрити засідання своєї підгрупи достроково.

"Росія продовжує ставити ультиматуми, проте не сама, а устами своїх маріонеток з ОРДЛО. Ультиматум щодо скасування постанови Верховної Ради щодо місцевих виборів", – пояснив Гармаш.

За його словами, таким чином представники Росії заблокували також політичну підгрупу – обговорення правок закону про особливий статус і імплементацію туди "формули Штайнмаєра", на якій самі й завжди наполягали.

"Вони заблокували обмін полоненими. І навіть відмовляються подавати списки полонених. Хоча це жодним чином не пов'язано з постановою Ради", – підкреслив учасник ТКГ.

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну в невиконанні політичного блоку Мінських угод через постанову Верховної Ради про призначення місцевих виборів. Окупанти вимагають, щоб парламент проголосував за поправки до постанови про вибори.

Як писав OBOZREVATEL, в Офісі президента повідомили, що переговори ТКГ 16 вересня тривали близько семи годин.