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11 лютого • оновлено в 17:23
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Росія взялася за пошук ворожих субмарин у Криму

1.2т
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Росія провела навчання авіації й флоту в анексованому Криму з пошуку підводного човна умовного супротивника в Чорному морі.

Для цього були задіяні модернізовані вертольоти Ка-27М зі складу морської авіації і ППО (МА і ППО) Чорноморського флоту, які піднялися в небо з одного з аеродромів окупованого півострова. Про це повідомляє сайт російського Міноборони.

Там заявили, що військові екіпажі відпрацювали комплекс заходів із пошуку і виявлення підводного човна умовного супротивника.

Росія підняла в небо над Кримом військові вертольоти й шукала ворожі субмарини в морі

Росія підняла в небо над Кримом військові вертольоти й шукала ворожі субмарини в морі

Водночас у ролі так званого противника була задіяна одна з субмарин зі складу з'єднання підводних човнів Чорноморського флоту.

"Під час навчання вертольоти Ка-27М застосували гідроакустичну станцію (ГАС), здатну виявляти і визначати координати різних підводних цілей. Екіпажі морської авіації успішно виконали завдання пошуку й передали отримані дані тактичній групі протичовнових кораблів", – похвалилися росіяни.

У повідомленні підкреслили, що навчання пройшли відповідно до плану бойової підготовки сил Чорноморського флоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці січня в небі над включеним Кримом Росія провела військові навчання за участю екіпажів понад 10 вертольотів.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Росія - країна-агресор
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
в Крыму есть российские войска! именно поэтому ВСУ боятся туда соваться!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ихтамнет!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Махал Махалыч, мытаместь, поэтому вы даже посмотреть косо в сторону Крыма боитесь...
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