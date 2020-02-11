Росія взялася за пошук ворожих субмарин у Криму

Росія провела навчання авіації й флоту в анексованому Криму з пошуку підводного човна умовного супротивника в Чорному морі.

Для цього були задіяні модернізовані вертольоти Ка-27М зі складу морської авіації і ППО (МА і ППО) Чорноморського флоту, які піднялися в небо з одного з аеродромів окупованого півострова. Про це повідомляє сайт російського Міноборони.

Там заявили, що військові екіпажі відпрацювали комплекс заходів із пошуку і виявлення підводного човна умовного супротивника.

Росія підняла в небо над Кримом військові вертольоти й шукала ворожі субмарини в морі

Водночас у ролі так званого противника була задіяна одна з субмарин зі складу з'єднання підводних човнів Чорноморського флоту.

"Під час навчання вертольоти Ка-27М застосували гідроакустичну станцію (ГАС), здатну виявляти і визначати координати різних підводних цілей. Екіпажі морської авіації успішно виконали завдання пошуку й передали отримані дані тактичній групі протичовнових кораблів", – похвалилися росіяни.

У повідомленні підкреслили, що навчання пройшли відповідно до плану бойової підготовки сил Чорноморського флоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці січня в небі над включеним Кримом Росія провела військові навчання за участю екіпажів понад 10 вертольотів.

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