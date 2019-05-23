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/Розслідування

"Росія втрачає позиції!" Ярий кримнашист заговорив про зміну "влади" в Криму

4.3тЧитати матеріал російською

Російська влада планує звільнити "главу" окупованого Криму Сергія Аксьонова та його наближених.

Таку думку висловив кримський блогер і затятий фанат Росії Олександр Горний на своїй сторінці в Facebook, звернувши увагу на ситуацію на півострові.

"Не можу пояснити, але є відчуття, що Сергія Аксьонова і бояр будуть йти. Питання як? Пішли досить цікаві різні сигнали, і не тільки. У Кремлі мабуть настало протверезіння, Росія помітно втрачає свої позиції в Криму, а це повний провал кримської внутрішньої і кадрової політики", - написав він.

Сергій Аксьонов

Сергій Аксьонов

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"Бояри трохи очманіли, та й інформаційна картина світу, яку вони йому формують остаточно поїхав. А я попереджав Сергія Валерійовича. Він непоганий хлопець, але оточив себе казковими долбобоярами, які вже свої погані язики стерли", - додав блогер.

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Також він запропонував призначити "главою" Криму мера Москви Сергія Собяніна

"Даєш Собяніна в Крим! Криму потрібні системні і глибокі зміни", - підкреслив Горний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажка Криму Аксьонова спіймали на покупці елітної квартири в Москві. Він оформив на свою тещу Людмилу Добриню апартаменти за 400 млн рублів (162 млн грн).

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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