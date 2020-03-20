Росія влаштувала "репетицію" війни в окупованому Криму: з'явилися фото

Російські окупанти влаштували масштабні навчання в Криму на полігоні Опук. У них взяло участь Новоросійське гвардійсько десантно-штурмове гірське з'єднання.

Як повідомляється на сайті Міноборони країни-агресорки, суть навчань полягала в тому, що частини і підрозділи, здійснивши погрузку бойової техніки і особового складу на великі десантні кораблі Чорноморського флоту, здійсниили перехід морем і висадилися на необладнане узбережжя в східній частині тимчасово окупованого Криму.

Навчання в окупованому Криму Сайт Міноборони РФ

Навчання в окупованому Криму Сайт Міноборони РФ

"Десантники після висадки на ділянку необладнаного узбережжя стрімкою атакою знищили оборону противника і зайняли вигідний рубіж. Після цього десантно-штурмові підрозділи спільно з танковими і артилерійськими підрозділами здійснили рейд в район полігону Опук, де пройшов етап бойової стрільби зі штатного озброєння бойових машин десанту БМД- 2, танків Т-72Б3 за підтримки дивізіонів самохідних артилерійських гармат 2С9 "Нона-С" і гаубиць Д-30", – йдеться в повідомленні окупантів.

Всього в навчаннях було задіяно понад 1,5 тисячі десантників, більше 300 одиниць бойової техніки, а також 15 літаків Іл-76МД військово-транспортної авіації ВКС Росії й великі десантні кораблі Чорноморського флоту, близько 50 одиниць знарядь і мінометів, транспортно-бойові вертольоти Мі-8 АМТШ.

Навчання в окупованому Криму Сайт Міноборони РФ

Навчання в окупованому Криму Сайт Міноборони РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські військові провели в анексованому Криму навчання з перевірки системи протиповітряної оборони. У цьому були задіяні підрозділи зенітно-ракетних систем С-400 "Тріумф" і "Панцир".

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