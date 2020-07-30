Росія влаштувала провокації під час навчань НАТО в Чорному морі: у Генштабі ЗСУ розповіли деталі

У Генштабі ЗСУ розповіли про провокації РФ під час Sea Breeze 2020.

Російські військові пильно стежили за пересуванням кораблів учасників українсько-американських навчань Sea Breeze 2020, які тривали в Чорному морі упродовж 20-26 липня.

Про це повідомила командувачка надводними силами в морському командуванні НАТО Жанетт Моран у програмі "Насправді: Світ" на телеканалі "ДОМ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"За останні декілька днів ми спостерігали збільшення присутності російських кораблів у безпосередній близькості до кораблів, які беруть участі в Sea Breeze 2020. Не можна сказати, що це стало для нас несподіванкою. Вони стежили за нашим пересуванням, але не втручалися, тому хід навчань не був порушений, і все пройшло за планом", – сказала вона.

Зі свого боку заступник начальника ГУ з питань військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ Андрій Ординович підкреслив, мовляв, попри те, що російська сторона була поінформована про ці навчання, під час маневрів її військові втручалися в радіоефір із попередженнями.

"Не сказав би, що це були погрози або ризики для нашої національної безпеки, але провокації були. Наприклад, коли ми проводили тактичне маневрування наших кораблів, було впровадження в той чи інший комунікаційний потік інформації російськими представниками, які заявляли, ніби ми зайшли в територіальні води РФ. Хоча ми проводили навчання в південно-західному районі Чорного моря – це винятково територіальні води України", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія, одразу ж після завершення в Чорному морі українсько-американських навчань Sea Breeze 2020, розгорнула свої військові навчання в анексованому Криму.