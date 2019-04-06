Росія вивела в Чорне море 16 кораблів і влаштувала стрілянину

Російська Федерація провела ракетні стрільби в акваторії Чорного моря.

Загін кораблів Чорноморського флоту вже повернувся у пункт базування до Севастополя після проведення стрільб, повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення ЧФ Олексій Рульов, передає "КримІнформ".

Зокрема, ракетні катери окупантів "Івановець" і "Р-60" провели стрільби протикорабельними ракетами "Москіт" по надводних цілях, що знаходяться на відстані понад 30 морських миль.

"Ракети успішно вразили складну позицію, що складається з двох щитів-мішеней і імітує загін кораблів умовного супротивника", – йдеться у повідомленні.

Крім катерів "Івановець" і "Р-60" у пункти постійної дислокації повернулися 14 надводних кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту, які брали участь у закритті морського полігону.

"Івановець" LiveJournal//bmpd

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня комплекс українських крилатих ракет для ураження морських і берегових цілей "Нептун", подолавши відстань понад 250 км, успішно вразив ціль у акваторії Чорного моря під час випробувань.

Президент України Петро Порошенко заявив, що вже в грудні 2019 року дане озброєння буде розташовано в підрозділах берегової оборони.

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