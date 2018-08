Росіє, виведи війська з України: США звернулися з жорстким посланням

Державний департамент США закликав Росію виконати мінські угоди і вивести військових із Донбасу.

Про це написала представник Держдепу Хізер Нойерт у своєму мікроблозі в Twitter. Вона пояснила, що нещодавно спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували чотири нові електронні системи ведення війни Російської Федерації на Донбасі.

"Це ще один доказ того, що російські військові організовують конфлікт на Донбасі. Росія повинна повністю виконати мінські угоди і вивести свої сили з України", - наголосила Нойерт.

. @OSCE_SMM conflict monitors spotted four new Russian electronic warfare systems in eastern #Ukraine - more evidence Russia's military is orchestrating the conflict in the Donbas . #Russia must fully implement the Minsk agreements and pull its forces out of Ukraine.