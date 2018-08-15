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Росіє, виведи війська з України: США звернулися з жорстким посланням

9.2тЧитати новину російською

Державний департамент США закликав Росію виконати мінські угоди і вивести військових із Донбасу.

Про це написала представник Держдепу Хізер Нойерт у своєму мікроблозі в Twitter. Вона пояснила, що нещодавно спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували чотири нові електронні системи ведення війни Російської Федерації на Донбасі.

"Це ще один доказ того, що російські військові організовують конфлікт на Донбасі. Росія повинна повністю виконати мінські угоди і вивести свої сили з України", - наголосила Нойерт.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державний департамент США жорстко прокоментував блокаду Росією в Азовському морі, назвавши ці дії спробою дестабілізувати Україну.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктмінські домовленості
Особа
Хізер Нойерт
Місце
США
Об'єкт
Держдеп США
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