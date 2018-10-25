Дітей екстрено евакуювали: у школі Криму нова НП

Зі школи №15 у анексованому Севастополі евакуювали всіх дітей через дивну знахідку — були помічені дві металеві банки з проводами, обмотані скотчем.

На тлі керченської трагедії в учнів і вчителів виникло припущення, що це вибуховий пристрій, повідомив портал "Примечания".

"Зараз у 15-й школі евакуювали дітей, — розповіла мама одного з учнів. — У мене старший син навчається у 7-му класі. Він говорив, що вони почули шум у коридорі і хтось крикнув виходити. Учитель не повірив. Потім, коли шум наростав, вони вийшли у коридор. Одна вчителька закрила пожежний вихід, відмовилася його відкривати. Чому вона це зробила — не знаю. Син каже, що всі стовпилися в одному місці, але тисняви, ​на щастя, не було".

primechaniya.ru

"Севастополь. Росія щосили кує залізо, поки гаряче. Виробляє жах", — написав блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

Севастополь

Росія щосили кує залізо, поки горяче. Наганяє жах pic.twitter.com/Dq4DfsKk8G — RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 25. Oktober 2018

Пізніше з'явився офіційний коментар так званої МНС Росії зі справ Севастополя. Там пояснили, що загрози життю дітей та населення немає. Інформація про мінування "не відповідає дійсності". "Ніхто з дітей не постраждав. Там був просто сміттєвий пакет", — додали у "відомстві".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж з рушницею і саморобними вибуховими пристроями, і почав розстрілювати усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінили напад як теракт і вже почала розслідування.