Росія випробувала хімзброю на чеченцях і Ющенку - Закаєв

Росія використовувала токсичні речовини, схожі на ті, якими був отруєний у Великобританії екс-шпигун ГРУ Сергій Скрипаль, для ліквідації чеченських повстанців ще в 2003 році.

Про це розповів лідер Чеченської республіки у вигнанні Ахмед Закаєв, зазначивши, що тоді ж з ним зв'язувався представник РФ який спеціально приїхав до Лондона, щоб попередити його.

"Він представляв якусь структуру. Хоча він не представився, але це була дуже інформована людина, тому, що він знав про що йде мова. Він наводив конкретні дані, в якому році лабораторія була закрита за указом Єльцина і де вона розташована. Вона знаходиться у Санкт-Петербурзі, після приходу до влади Путіна за указом президента хімічна лабораторія з виготовлення отрут відновила свою роботу. І було вирішено використовувати ці отрути на бійцях чеченського опору, які продовжували боротися в горах", - розповів Закаєв в інтерв'ю "Сегодня".

Він також зазначає, що через деякий час слова його інформатора підтвердилися, коли в тому ж 2003 році був отруєний Хаттаб, доброволець з Близького Сходу в Чечні.

"Він отримав лист, а після того, як він прочитав цей лист, йому стало погано і через кілька днів він помер. Стався витік, мовляв, Росія провела спецоперацію з ліквідації, як вони люблять говорити, міжнародного терориста. І коли Патрушеву (тодішній глава ФСБ. - Ред.) поставили запитання, що це було і як вдалося ліквідувати Хаттаба, він сказав "це наше ноу-хау". І потім це "ноу-хау" вже почало з'являтися не тільки в Чечні, але і в Росії", - розповів Закаєв.

При цьому лідер чеченців вказує, що Кремль стоїть і за вбивством російського депутата і журналіста, який розслідував вбивство на Дубровці, Юрія Щекочихіна, котрий помер у 2003 році після швидкоплинної хвороби, викликаної, на думку лікарів, важкою інтоксикацією.

"Крім того ви пам'ятаєте отруєння колишнього президента України Ющенка, це все - ланки одного ланцюга. У кінцевому підсумку сьогодні це проявилося у Великобританії, і фахівці вже зробили висновки, що це хімзброя", - додав Закаєв.

Як повідомляв "Обозреватель", Скрипаля отруїли нервнопаралітичною речовиною, розробленою ще за часів СРСР.