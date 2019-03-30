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Росія використала скандал в українській оборонці: результати розслідування

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Шкода для українського оборонного сектору, викликана скандалом в "Укроборонпромі", непорівнянна з медійним ажіотажем, який сколихнув країну напередодні президентських виборів.

Російська Федерація використала результати розслідування журналіста Дениса Бігуса про корупцію в українській оборонці в своїх переговорах з міжнародними партнерами України, пише у своєму матеріалі на "Укрінформ" журналіст Лана Самохвалова.

З огляду на те, що "Укроборонпром" називає імпортозаміщення частиною свого порядку денного, недавній скандал має на меті витіснити Україну з міжнародного ринку ремонту військової техніки. За її словами, багато експертів наголошують, що шкода для українського оборонного сектору непорівняна з медійним ажіотажем, який сколихнув країну напередодні президентських виборів. Сам же "Укроборонпром" був змушений виправдовуватися, відповідаючи в тому числі на питання гравців ринку озброєнь, на якому, як стверджують в концерні, всі учасники рівні і мають однакових доступ до участі в держоборонзамовленні.

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"В Укроборонпромі заперечують, що деякі особливо "наближені" компанії і фірми мали преференції, більш того, концерн активно розвиває співпрацю з "Лігою приватних підприємств ВПК", що, серед іншого, має на увазі розсекречення великих масивів інформації, яка стосується формування і реалізації держоборонзамовлення, — написала Самохвалова.

Журналіст наголосила на важливості тези "Укроборонпрому" про вирішення проблем з імпортозаміщенням, у чому в останні роки були зроблені значні кроки вперед.

"З 2014 року концерном реалізується програма імпортозаміщення, завданням якої є повний розрив зв'язків з військово-промисловим комплексом Росії. В її рамках налагоджено співпрацю з понад 500 приватними українськими підприємствами, які своєю продукцією замінили комплектуючі російського виробництва", — навела повідомлення прес-служби "Укроборонпрому" автор матеріалу.

У концерні також запевнили, що в порівнянні з 2014-2015 роками все критичні проблеми в даному напрямку вирішені, особливо в бронетанковій галузі. Те ж саме стосується і авіабудування.

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У матеріалі в той же час відзначається, що за словами одного із засновників Ради нацбезпеки України Володимира Горбуліна, такі розслідування є "хорошим ліками". Але при цьому експерт підкреслює, що, проводячи подібні розслідування необхідно відокремлювати політичний аспект, усвідомлюючи й інші наслідки.

"Залишатися на цих ринках в оборонній галузі важливо і для української безпеки, і для української економіки. Останній медіа-скандал зі зброєю — вкрай неприємний інцидент, але не смертельний для нашого оборонного комплексу", — зазначив Горбулін.

Засновник РНБО додав, що подібних скандалів можна було б уникнути за умови зміни існуючої системи "Укроборонпрому". Зокрема, мова йде про необхідність створення спеціальної комісії по ВПК, яка б займалася військово-технічною політикою. Крім того, не має сенсу об'єднувати в одній структурі тих, хто виробляє озброєння, і тих, хто його продає.

"Вкрай важливо, щоб там працювали професіонали, люди, які добре знають і досліджують виробництво", — резюмував Горбулін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укроборонпром" пройде масштабний міжнародний аудит.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Денис Бігус
Місце
Україна
Тег
скандали
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