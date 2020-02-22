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22 лютого • оновлено в 10:42
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На руку Росії: названо наслідки протестів у Нових Санжарах

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Росія використовуватиме ситуацію в Нових Санжарах для інформаційної агресії та дестабілізації обстановки в Україні.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай, коментуючи протести мешканців Нових Санжар проти розміщення в місцевому санаторії групи людей, евакуйованих з китайського Уханя у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

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"Коли РФ бачить таку проблемну тему, вона "включається" автоматично. Адже це один з приводів для створення інформаційно-гуманітарної агресії в Україні", – зазначив Гай.

"Необов'язково знищувати країну танками. За новою концепцією гібридних воєн (їх по-різному називають) можна знищувати країну ось такими методами. Створюючи паніку, посилюючи проблемні настрої", – пояснив він.

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"Уже все, ситуація (в Нових Санжарах. – Ред.) створена. Це ідеальна точка, щоб розхитувати Україну", – наголосив Гай.

Ветеран АТО звернув увагу, що ця тема вже роздувається в російських і європейських ЗМІ.

"Скрізь звучать Нові Санжари в негативному контексті, скрізь показують українців як якихось злочинців, як людей з дуже низьким рівнем емпатії, які не готові підтримувати співгромадян... В Росії взагалі сьогодні жахливі заголовки вийшли", – додав він.

На думку Гая, проблеми можна було уникнути, якби влада України не тягнула майже місяць і евакуювала своїх громадян з Китаю ще в січні.

На другий день протести в Нових Санжарах заспокоїлися

На другий день протести в Нових Санжарах заспокоїлися

kolo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

  • На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.

  • Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" Полтавської області.

  • Однак місцеві мешканці влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.

  • Самі місцеві кажуть, що стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.

  • Про те, що насправді відбулося в Нових Санжарах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Протести в Нових Санжарах Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція Російсько-український конфлікт
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Теги
евакуація протест
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
.. "В России вообще сегодня ужасные заголовки вышли", – добавил он." Людей предлагают сжечь-это не УЖАС ??? !!!
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васильевич василий
васильевич василий
ваш президент назвал вас стадом
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Юг Руси
Юг Руси
Этот Фyй к любой бочке затычка! Иксперд, мля ... во всём! )))))
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