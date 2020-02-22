На руку Росії: названо наслідки протестів у Нових Санжарах

Росія використовуватиме ситуацію в Нових Санжарах для інформаційної агресії та дестабілізації обстановки в Україні.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай, коментуючи протести мешканців Нових Санжар проти розміщення в місцевому санаторії групи людей, евакуйованих з китайського Уханя у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

"Коли РФ бачить таку проблемну тему, вона "включається" автоматично. Адже це один з приводів для створення інформаційно-гуманітарної агресії в Україні", – зазначив Гай.

"Необов'язково знищувати країну танками. За новою концепцією гібридних воєн (їх по-різному називають) можна знищувати країну ось такими методами. Створюючи паніку, посилюючи проблемні настрої", – пояснив він.

"Уже все, ситуація (в Нових Санжарах. – Ред.) створена. Це ідеальна точка, щоб розхитувати Україну", – наголосив Гай.

Ветеран АТО звернув увагу, що ця тема вже роздувається в російських і європейських ЗМІ.

"Скрізь звучать Нові Санжари в негативному контексті, скрізь показують українців як якихось злочинців, як людей з дуже низьким рівнем емпатії, які не готові підтримувати співгромадян... В Росії взагалі сьогодні жахливі заголовки вийшли", – додав він.

На думку Гая, проблеми можна було уникнути, якби влада України не тягнула майже місяць і евакуювала своїх громадян з Китаю ще в січні.

На другий день протести в Нових Санжарах заспокоїлися kolo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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