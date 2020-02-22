На руку Росії: названо наслідки протестів у Нових Санжарах

Росія використовуватиме ситуацію в Нових Санжарах для інформаційної агресії та дестабілізації обстановки в Україні.
Таку думку висловив в ефірі ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай, коментуючи протести мешканців Нових Санжар проти розміщення в місцевому санаторії групи людей, евакуйованих з китайського Уханя у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.
"Коли РФ бачить таку проблемну тему, вона "включається" автоматично. Адже це один з приводів для створення інформаційно-гуманітарної агресії в Україні", – зазначив Гай.
"Необов'язково знищувати країну танками. За новою концепцією гібридних воєн (їх по-різному називають) можна знищувати країну ось такими методами. Створюючи паніку, посилюючи проблемні настрої", – пояснив він.
"Уже все, ситуація (в Нових Санжарах. – Ред.) створена. Це ідеальна точка, щоб розхитувати Україну", – наголосив Гай.
Ветеран АТО звернув увагу, що ця тема вже роздувається в російських і європейських ЗМІ.
"Скрізь звучать Нові Санжари в негативному контексті, скрізь показують українців як якихось злочинців, як людей з дуже низьким рівнем емпатії, які не готові підтримувати співгромадян... В Росії взагалі сьогодні жахливі заголовки вийшли", – додав він.
На думку Гая, проблеми можна було уникнути, якби влада України не тягнула майже місяць і евакуювала своїх громадян з Китаю ще в січні.
На другий день протести в Нових Санжарах заспокоїлися
kolo.news
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.
На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.
Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" Полтавської області.
Однак місцеві мешканці влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.
Самі місцеві кажуть, що стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.
Про те, що насправді відбулося в Нових Санжарах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
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