Росія використала колишнього "регіонала", а нині позафракційного народного депутата Андрія Деркача, щоб очорнити кандидата в президенти США Джо Байдена. Приклад з "плівками Деркача" став однією зі складових заяви глави Національного центру контррозвідки і безпеки Вільяма Еваніни, присвяченого діяльності противників США перед виборами, які пройдуть в країні восени цього року.

Заява Еваніни була опублікована на сайті організації.

За його словами, нинішні дії Росії "узгоджуються з публічною критикою Москви" на адресу Байдена в ті часи, коли він ще був віце-президентом США, "за його роль в політиці адміністрації Барака Обами щодо України і підтримку антипутінської опозиції всередині Росії".

Як приклад Еваніна навів скандал навколо "плівок Деркача". На його думку, Деркач, який опублікував ці записи, є "проросійським українським парламентарем". Мета Деркача, на думку глави американського Наццентру контррозвідки і безпеки - "підірвати кандидатуру Байдена і позицію Демократичної партії".

У той же час позиціъ Трампа, за його словами, російська влада, навпаки, намагаються поліпшити.

"Деякі пов'язані з Кремлем особи також прагнуть підтримати кандидатуру президента Трампа в соціальних мережах і на російському телебаченні", - заявив глава американської контррозвідки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Деркач оприлюднив чергову "сенсацію" про Порошенка. У п'ятого президента нову порцію "плівок" назвали грубо змонтованим фальсифікатом. Різко щодо скандальних заяв екс-"регіонала" висловився також секретар РНБО Олександр Данілов: він назвав чергові "плівки Деркача" потужною інформаційною російською агресією. А журналісти провели власний експеримент і показали, як просто можна сфальсифікувати подібний "компромат".