Росія використає викраденого в Криму військового ЗСУ для шантажу – адвокат

Тимур Григоренко Розслідування 19:11, 12.06.2020 Оновлено: 19:13, 12.06.2020

Росія не поверне найближчим часом українського військового Євгена Добринської, якого близько адміністративного кордону окупованого Криму викрала ФСБ РФ.

Про це в коментарі Гордону" розповів російський адвокат Микола Полозов. На його думку, Росія буде використовувати українця для шантажу.

"У Росії рішення приймається виходячи не з юридичних обставин, а з політичних. Влада РФ розглядають Крим як полігон для поповнення обмінного фонду, формування якогось списку осіб, яких згодом можна передати Україні на тих чи інших умовах. І тут Кремль буде виходити виключно зі своїх інтересів", – розповів юрист.

ФСБ викрала українського військового Євгена Добринського

Полозов додав, що Москва може використовувати українських заручників для шантажу. Добринський також може увійти до списку на обмін полоненими.

"Але залишається питання: що натомість вимагатиме Москва? Потрібно розуміти, що для Кремля є ряд актуальних питань по Криму, в тому числі водопостачання. У зв'язку з катастрофічною ситуацією з запасами води через посуху, водосховища там заповнені максимум на третину. Якщо літо буде спекотним, питання води може стати гостро, і я не виключаю, що Кремль може пов'язати питання звільнення утримуваних осіб з рішенням своїх політичних і економічних питань. Тоді Добринський може стати ще одним заручником, засобом, який російська влада використовує для шантажу України", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Коронавірус в Україні не вщухає: з'явилася статистика МОЗ на 12 червня

У Таїланді мені стало тісно як в бульбашці, яку сама ж і створила — Катерина Терещенко

Кабмін схвалив створення нових районів в Україні: як і коли зміниться карта

"Ви мені не ворог – ворог прийшов зі зброєю!" Порошенко потужно звернувся до Зеленського

Кулеба висловився про можливість створення національних автономій в Україні