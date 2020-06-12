Росія використає викраденого в Криму військового ЗСУ для шантажу – адвокат

Росія не поверне найближчим часом українського військового Євгена Добринської, якого близько адміністративного кордону окупованого Криму викрала ФСБ РФ.
Про це в коментарі Гордону" розповів російський адвокат Микола Полозов. На його думку, Росія буде використовувати українця для шантажу.
"У Росії рішення приймається виходячи не з юридичних обставин, а з політичних. Влада РФ розглядають Крим як полігон для поповнення обмінного фонду, формування якогось списку осіб, яких згодом можна передати Україні на тих чи інших умовах. І тут Кремль буде виходити виключно зі своїх інтересів", – розповів юрист.
ФСБ викрала українського військового Євгена Добринського
Полозов додав, що Москва може використовувати українських заручників для шантажу. Добринський також може увійти до списку на обмін полоненими.
"Але залишається питання: що натомість вимагатиме Москва? Потрібно розуміти, що для Кремля є ряд актуальних питань по Криму, в тому числі водопостачання. У зв'язку з катастрофічною ситуацією з запасами води через посуху, водосховища там заповнені максимум на третину. Якщо літо буде спекотним, питання води може стати гостро, і я не виключаю, що Кремль може пов'язати питання звільнення утримуваних осіб з рішенням своїх політичних і економічних питань. Тоді Добринський може стати ще одним заручником, засобом, який російська влада використовує для шантажу України", – пояснив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В районі півострова Чонгар на адміністративному кордоні з окупованих Кримом викрали українського військового. Це сталося вранці 30 травня, прямо під час несення бійцем служби на спостережному посту.
Ним виявився старший солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.
Товариші по службі українського воїна впевнені, що він не міг сам перейти на бік противника.
Добринський після свого зникнення вранці 30 травня виходив на зв'язок і розповів побратиму, що його вивезли в окупований Крим.
2 червня російські прикордонники звинуватили викраденого воїна ВСУ в незаконному перетині кордону.
У той же день ФСБ РФ оприлюднила відео викрадення на кордоні з окупованих Кримом і допиту українського військовослужбовця.
Посольство США в Україні висловило стурбованість затриманням українського військовослужбовця російськими спецслужбами на кордоні з окупованих Кримом.
У Криму заарештували українського воїна, викраденого ФСБ.
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