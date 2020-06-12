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12 червня • оновлено в 19:20
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Росія використає викраденого в Криму військового ЗСУ для шантажу – адвокат

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Росія не поверне найближчим часом українського військового Євгена Добринської, якого близько адміністративного кордону окупованого Криму викрала ФСБ РФ.

Про це в коментарі Гордону" розповів російський адвокат Микола Полозов. На його думку, Росія буде використовувати українця для шантажу.

"У Росії рішення приймається виходячи не з юридичних обставин, а з політичних. Влада РФ розглядають Крим як полігон для поповнення обмінного фонду, формування якогось списку осіб, яких згодом можна передати Україні на тих чи інших умовах. І тут Кремль буде виходити виключно зі своїх інтересів", – розповів юрист.

ФСБ викрала українського військового Євгена Добринського

ФСБ викрала українського військового Євгена Добринського

Полозов додав, що Москва може використовувати українських заручників для шантажу. Добринський також може увійти до списку на обмін полоненими.

"Але залишається питання: що натомість вимагатиме Москва? Потрібно розуміти, що для Кремля є ряд актуальних питань по Криму, в тому числі водопостачання. У зв'язку з катастрофічною ситуацією з запасами води через посуху, водосховища там заповнені максимум на третину. Якщо літо буде спекотним, питання води може стати гостро, і я не виключаю, що Кремль може пов'язати питання звільнення утримуваних осіб з рішенням своїх політичних і економічних питань. Тоді Добринський може стати ще одним заручником, засобом, який російська влада використовує для шантажу України", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор Збройні сили України Крим без води
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