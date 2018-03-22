Росія відправила винищувачі і бомбардувальники до кордонів України

Повітряні Сили Збройних Сил України зафіксували активізацію дій російської авіації уздовж східного і південного повітряного кордону України.

"Винищувальна і бомбардувальна авіація країни агресора здійснювала вильоти з аеродромів Шайковка, Кримськ і Бельбек з максимальним наближенням до державного кордону України, лінії розмежування між материковою частиною України і АР Крим, а також з наближенням, до 40 кілометрів, до берегової лінії з боку Чорного моря з подальшим польотом уздовж узбережжя Румунії, Республіки Болгарія та Республіки Туреччина", - повідомляє прес-служба ПС ЗСУ на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, група далеких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22, з повним боєкомплектом, в супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснили політ в повітряному просторі АР Крим, Азовського і Чорного морів з відпрацюванням певних умовних завдань з нанесення ударів, відзначають в ЗСУ.

"Такі дії авіації Російської Федерації викликані насамперед реакцією на проведення чергового етапу командно-штабних тренувань в Повітряних Силах Збройних Сил України та з метою відпрацювання умовної блокади протоки Босфор", - наголошується в повідомленні.

Українські сили і засоби протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність, щоб дати відсіч у разі застосування авіації Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації, заявляють в Повітряних Силах.

"Повітряні Сили Збройних Сил України постійно забезпечують виконання певних завдань щодо захисту територіальної цілісності держави, зокрема, щодо стримування, у взаємодії з іншими видами і військами Збройних Сил України, збройної агресії проти України з повітря, прикриття важливих об'єктів держави, угруповань військ від ударів засобів повітряного нападу і ураження військ і об'єктів противника", - розповіли у відомстві.

Як повідомляв "Обозреватель", Росія регулярно відправляє винищувачі до кордонів України.