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28 вересня • оновлено в 18:44
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/ Розслідування

Росія відправила до Криму авіаполк винищувачів: деталі

3.3т Читати матеріал російською

Екіпажі літаків МиГ-29К окремого корабельного винищувального авіаційного полку Північного флоту Росії перебазувалися в анексований Крим.

Як повідомило російське Міністерство оборони, військові відпрацьовуватимуть техніку зльоту та посадки повітряних суден на наземному випробувальному тренувальному комплексі (НИТКА) в Саках.

Вказується, що льотчики-винищувачі здійснили переліт із Мурманської області загальною протяжністю більше 2 500 кілометрів.

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Ілюстрація. МиГ-29

Ілюстрація. МиГ-29

Міністерство оборони Російської Федерації

Окупанти заявили, що російські льотчики пробудуть на окупованому півострові близько місяця, де пройдуть підготовку на тренувальному авіаційному комплексі.

Відзначимо, наземний випробувальний тренувальний комплекс авіаційний у Криму – імітатор палуби авіаносця. Він призначений для відпрацювання техніки зльоту і посадки літака на корабель.

Комплекс являє собою спеціальну сталеву злітно-посадкову смугу у вигляді корабельної палуби, обладнаний трампліном і аерофінішерами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці серпня по незаконно збудованому Росією в анексованому Криму Керченському мосту в рамках розпочатих командно-штабних навчань пройшла колона військової техніки окупантів.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт Російська воєнна загроза
Місце
Україна
Теги
літак Крим Новини Криму воєнна техніка
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это да,обьект "Нитка"..
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Они это каждый год делали, за редким исключением, на протяжении последних 40 лет
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Помню с какой героической помпой ваша Рада приняла закон о сбитии самолётов нарушителей...Ну и ???Крым это не ваша территория???
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