Росія відправила до Криму авіаполк винищувачів: деталі

Екіпажі літаків МиГ-29К окремого корабельного винищувального авіаційного полку Північного флоту Росії перебазувалися в анексований Крим.
Як повідомило російське Міністерство оборони, військові відпрацьовуватимуть техніку зльоту та посадки повітряних суден на наземному випробувальному тренувальному комплексі (НИТКА) в Саках.
Вказується, що льотчики-винищувачі здійснили переліт із Мурманської області загальною протяжністю більше 2 500 кілометрів.
Ілюстрація. МиГ-29
Міністерство оборони Російської Федерації
Окупанти заявили, що російські льотчики пробудуть на окупованому півострові близько місяця, де пройдуть підготовку на тренувальному авіаційному комплексі.
Відзначимо, наземний випробувальний тренувальний комплекс авіаційний у Криму – імітатор палуби авіаносця. Він призначений для відпрацювання техніки зльоту і посадки літака на корабель.
Комплекс являє собою спеціальну сталеву злітно-посадкову смугу у вигляді корабельної палуби, обладнаний трампліном і аерофінішерами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці серпня по незаконно збудованому Росією в анексованому Криму Керченському мосту в рамках розпочатих командно-штабних навчань пройшла колона військової техніки окупантів.
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