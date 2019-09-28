Росія відправила до Криму авіаполк винищувачів: деталі

Екіпажі літаків МиГ-29К окремого корабельного винищувального авіаційного полку Північного флоту Росії перебазувалися в анексований Крим.

Як повідомило російське Міністерство оборони, військові відпрацьовуватимуть техніку зльоту та посадки повітряних суден на наземному випробувальному тренувальному комплексі (НИТКА) в Саках.

Вказується, що льотчики-винищувачі здійснили переліт із Мурманської області загальною протяжністю більше 2 500 кілометрів.

Ілюстрація. МиГ-29 Міністерство оборони Російської Федерації

Окупанти заявили, що російські льотчики пробудуть на окупованому півострові близько місяця, де пройдуть підготовку на тренувальному авіаційному комплексі.

Відзначимо, наземний випробувальний тренувальний комплекс авіаційний у Криму – імітатор палуби авіаносця. Він призначений для відпрацювання техніки зльоту і посадки літака на корабель.

Комплекс являє собою спеціальну сталеву злітно-посадкову смугу у вигляді корабельної палуби, обладнаний трампліном і аерофінішерами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці серпня по незаконно збудованому Росією в анексованому Криму Керченському мосту в рамках розпочатих командно-штабних навчань пройшла колона військової техніки окупантів.

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