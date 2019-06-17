Росія відбере у кримчан землі для нового будівництва: що задумали окупанти

"Уряд" Севастополя в анексованому Криму 17 червня затвердив розпорядження про вилучення майже 30 земельних ділянок для будівництва траси "Таврида".

Про це повідомляє місцевий пропагандистський портал "Новый Севастополь". Власникам пообіцяли оцінити землю за ринковою вартістю, а якщо сума компенсації їх не влаштує, запропонували звертатися до суду.

"Проект розпорядження про вилучення для державних потреб міста Севастополь земельних ділянок і об'єктів нерухомості з метою будівництва лінійного об'єкту "Будівництво та реконструкція автомобільної дороги восьмого етапу траси "Таврида". Пропонується до вилучення 28 земельних ділянок, на яких розташовується 37 об'єктів нерухомості", – сказано тексті.

Проект представлений "директором департаменту з майнових та земельних відносин" Рустемом Зайнулліним.

Він заявив, що прийняття розпорядження дозволить "запустити процес ринкової оцінки цієї землі, після чого її власники отримають від органів виконавчої влади угоди для підписання".

"Якщо ціна не буде влаштовувати, то будуть включатися судові процедури", – сказав він.

Зайнуллін додав, що наразі виявляються власники інших земельних ділянок, оскільки всього для будівництва хочуть вилучити близько 70 земельних ділянок повністю.

При цьому про власників 38 із них інформації у окупантів немає, тому що вона відсутня в Єдиному державному реєстрі нерухомості.

Ділянки розташовані в тому числі в районі вулиць Чорноріченська, Сапунгорська, Нафтова, в Інкермані, селищі Цукрова Голівка, садовому товаристві "Вікторія", "Рубін", "Ікар-1".

Нагадаємо, запланована протяжність автодороги "Таврида" – 250,75 км. Вона з'єднується з Кримським мостом між Кримом і Кубанню (вихід у Керчі). Будівництво траси планується завершити до кінця 2022 року.

Ілюстрація. Севастополь РБК-Україна

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