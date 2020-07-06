Росія веде таємні переговори щодо катастрофи MH17, – Венедиктов

Російський журналіст, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов припустив, що Росія може намагатися домовлятися з країнами, громадяни яких загинули під час катастрофи малайзійського літака Boeing 777 в небі над Донбасом в 2014 році.

Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає "Гордон". Він пояснив, що з одного боку РФ демонструє, що їй нібито "ніхто не указ", а з іншого – веде таємні переговори з МЗС Австралії та Нідерландів з приводу розслідування катастрофи.

Він зазначив, що йому ще в 2014 році було зрозуміло, що літак збили з російського "Бука".

"Що мені зрозуміло? Збили Boeing з російського "Бука", який був наданий вашим сепаратистам (я не знаю, хто стріляв). Ми знаємо, що були переговори, що у України є літаки, у сепаратистів літаків немає, і потрібно дременути. Був наданий "Бук", і з цього "Бука" був збитий Boeing. А далі "Бук" пішов назад в Росію", – сказав журналіст.

Венедиктов також припустив, що суд в Гаазі давно знає не всі, але багато прізвищ причетних до авіакатастрофи.

Для Росії, за його словами, головне компенсувати збитки без визнання провини, і подібні приклади в історії вже були – платити без визнання провини.

"Я завжди наводжу приклад: коли американці збили іранський цивільний Boeing [в 1988 році над Перською затокою, тоді загинуло 290 осіб], вони відмовлялися визнавати провину, але сім'ям виплатили компенсацію. Є таке формулювання юридичне: без визнання провини. Ми платимо без визнання провини. До речі, та ж історія пов'язує Росію і Україну, коли в 2001 році літак [Ту-154] летів [над Чорним морем і був збитий ракетою, загинуло 78 осіб]. Україна виплатила компенсацію без визнання провини. Ми досі не знаємо, хто збив насправді. Тому що в цей момент йшли російсько-українські маневри, і в тій точці, звідки вилетіла ракета, були і українські військовослужбовці, і російські", – сказав він.

Венедиктов назвав історію з MH17 дуже важливою. "Я продовжую говорити: "Хлопці, чому ви брешете, придумуєте льотчика Волошина (російська пропаганда стверджувала, що малайзійський Boeing 777 міг збити український літак Су-25, пілотований українським льотчиком Волошиним. – Ред.), якщо "Бук" наш?". Чи наш екіпаж – це ми ще не знаємо", – зазначив головний редактор радіостанції.

Відзначимо, у справі проходить чотири фігуранта – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко. Пулатова на суді представляє міжнародна група з двох голландських і одного російського адвоката. Решту обвинувачених судять заочно.

Нагадаємо, що 8 червня в Нідерландах відновили засідання суду з розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу MH17.

На слуханні у справі МН17 голландський прокурор Тейс Бергер заявив, що в тілах членів екіпажу малайзійського Boeing було знайдено 29 осколків від російської ракети.

Прокуратура Нідерландів озвучила кілька сценаріїв краху малайзійського Boeing рейсу МН17.

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