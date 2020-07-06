Росія веде таємні переговори щодо катастрофи MH17, – Венедиктов
Росія веде таємні переговори щодо катастрофи MH17, – Венедиктов.
Російський журналіст, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов припустив, що Росія може намагатися домовлятися з країнами, громадяни яких загинули під час катастрофи малайзійського літака Boeing 777 в небі над Донбасом в 2014 році.
Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає "Гордон". Він пояснив, що з одного боку РФ демонструє, що їй нібито "ніхто не указ", а з іншого – веде таємні переговори з МЗС Австралії та Нідерландів з приводу розслідування катастрофи.
Він зазначив, що йому ще в 2014 році було зрозуміло, що літак збили з російського "Бука".
"Що мені зрозуміло? Збили Boeing з російського "Бука", який був наданий вашим сепаратистам (я не знаю, хто стріляв). Ми знаємо, що були переговори, що у України є літаки, у сепаратистів літаків немає, і потрібно дременути. Був наданий "Бук", і з цього "Бука" був збитий Boeing. А далі "Бук" пішов назад в Росію", – сказав журналіст.
Венедиктов також припустив, що суд в Гаазі давно знає не всі, але багато прізвищ причетних до авіакатастрофи.
Для Росії, за його словами, головне компенсувати збитки без визнання провини, і подібні приклади в історії вже були – платити без визнання провини.
"Я завжди наводжу приклад: коли американці збили іранський цивільний Boeing [в 1988 році над Перською затокою, тоді загинуло 290 осіб], вони відмовлялися визнавати провину, але сім'ям виплатили компенсацію. Є таке формулювання юридичне: без визнання провини. Ми платимо без визнання провини. До речі, та ж історія пов'язує Росію і Україну, коли в 2001 році літак [Ту-154] летів [над Чорним морем і був збитий ракетою, загинуло 78 осіб]. Україна виплатила компенсацію без визнання провини. Ми досі не знаємо, хто збив насправді. Тому що в цей момент йшли російсько-українські маневри, і в тій точці, звідки вилетіла ракета, були і українські військовослужбовці, і російські", – сказав він.
Венедиктов назвав історію з MH17 дуже важливою. "Я продовжую говорити: "Хлопці, чому ви брешете, придумуєте льотчика Волошина (російська пропаганда стверджувала, що малайзійський Boeing 777 міг збити український літак Су-25, пілотований українським льотчиком Волошиним. – Ред.), якщо "Бук" наш?". Чи наш екіпаж – це ми ще не знаємо", – зазначив головний редактор радіостанції.
Відзначимо, у справі проходить чотири фігуранта – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко. Пулатова на суді представляє міжнародна група з двох голландських і одного російського адвоката. Решту обвинувачених судять заочно.
Нагадаємо, що 8 червня в Нідерландах відновили засідання суду з розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу MH17.
На слуханні у справі МН17 голландський прокурор Тейс Бергер заявив, що в тілах членів екіпажу малайзійського Boeing було знайдено 29 осколків від російської ракети.
Прокуратура Нідерландів озвучила кілька сценаріїв краху малайзійського Boeing рейсу МН17.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Внаслідок аварії загинули 298 осіб, які перебували на борту.
Водночас на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Йдеться про росіян Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.
Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing МН17 заявила, що має докази, що лайнер був збитий із російської установки "Бук".
Прикметно, що ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркин (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав запитувати, хто збив Boeing.
Нагадаємо, що в Гаазі напередодні суду щодо катастрофи рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест перед посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.
Перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії, генерал-полковник Андрій Бурлака може виявитися одним із головних фігурантів справи про авіакатастрофу Boeing 777 МН17, збитого на Донбасі 2014 року.