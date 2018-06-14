Росія веде гру з перейменуванням Криму - постпред Порошенка

Грецька національна громада, яка проживає в Криму, звернулася до керівництва Росії з пропозицією перейменувати окупований півострів на "Республіку Крим - Тавриду".

Але проблема в тому, що греки були виселені з території Криму ще в XVIII столітті. Сьогодні їхні нащадки проживають в Донецькій області і гинуть від куль російських найманців.

Про це, про можливість перейменування півострова, а також про спекуляції Кремля на національному питанні в Криму в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин.

Борис Бабин ЛІГА.net

- Греки Криму звернулися до Росії з проханням перейменувати в Крим в "республіку Крим-Тавриду". Як ви можете прокоментувати це?

- Російська Федерація з моменту анексії Криму, і навіть до цього моменту, фінансувала, корумпувала та іншими способами залучала на свою сторону окремих представників національно-культурних товариств півострова.

І після анексії дійсно окремі представники цих товариств зайняли дуже активну позицію в рамках формату "русского міра". Можна говорити про позицію окремих представників, які називають себе кримськими греками, кримських болгар, кримських естонців.

Це дійсно окремі особи, які не представляють позицію етнічної групи, а фактично є "говорящими головами" російської пропаганди, вони висловлюються іноді з певними зауваженнями.

Чому Росія використовує саме греків? Це від нестачі освіченості російського керівництва. Їх національний альфа-самець колись говорив, що греки в Криму жили дуже давно.

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Щоб якось політично нівелювати той факт, що в Криму є корінні народи, зокрема, кримські татари, і у них є міжнародно визнані права, вони розігрують карту окремих традиційних національних меншин Криму.

Але хотілося б звернути увагу на те, що дійсно історично греки Криму довгий час проживали на півострові. Але ті греки, які проживали на півострові, були депортовані Російською імперією ще в XVIII столітті і поголовно вивезені з Криму. Сьогодні їхні нащадки проживають в Донецькій області.

І коли альфа-самець Російської Федерації турбується про долю кримських греків, можливо, він не знає, що вони щодня або щоночі гинуть від російських обстрілів під Маріуполем, тому що, за сумним історичним жартом, лінія фронту зараз проходить саме там, де їхні села, де проживають кримські греки, які були переміщені ще за імператриці Катерині на Приазов'я.

Дійсно, кримські греки сьогодні гинуть за Крим, але вони гинуть за Крим на Донбасі, тому що сьогодні вони стали заручниками російської окупації.

Можливо, це слід обговорювати замість якихось фейкових заяв окремих людей, які до греків мають приблизно таке ж відношення, як я до академічного балету.

- На вашу думку, чи дійсно в Росії можуть прийняти рішення про перейменування Криму?

- Вони ж абсолютно непередбачувана держава. Вони можуть ухвалити що завгодно. Ви знаєте, що вони послідовно, для внутрішнього використання, відмовляють кримським татарам в правах корінного народу. Вони ж це роблять.

Чому б їм не зробити якесь фейкове перейменування якогось фейкового територіального утворення?

Але я не думаю, що вони підуть на це зараз. Це такий політичний жест для протидії корінним народам Криму в реалізації їхніх законних прав на півострові.

- Чи слід Україні перейменувати Крим?

- Кримський півострів - це географічне поняття. Як його можна перейменувати?

У нас є адміністративно-територіальна одиниця - Автономна республіка Крим і місто Севастополь. Їх подальшу долю має вирішити конституційна комісія.

Єдине, що хочу зауважити - що ці назви відображені в актах Генеральної асамблеї ООН з питань деокупації Криму, в інших актах міжнародних організацій.

- Президент США Дональд Трамп розповів, про що попросив би Путіна, якби сидів з ним за одним столом. "Я б сказав: "Зробите послугу? Вийдете з Сирії? Вийдете з України? Вас не повинно бути там". На вашу думку, Трамп в даному випадку мав на увазі Крим?

- Я не можу давати оцінку думкам американського президента, але ми знаємо, що Сполучені Штати Америки послідовно відстоюють територіальну цілісність України, включно з Кримом. Ми знаємо про те, що США послідовно, на всіх міжнародних майданчиках, наголошують на неприпустимості анексії Криму і засуджують відповідні міжнародні злочини.

Ми бачимо чітку позицію американської держави про те, що Україна є цілісною, і що Російська Федерація повинна деокупувати як Крим, так і окремі райони Донецької і Луганської областей.