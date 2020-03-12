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12 березня • оновлено в 11:29
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/ Розслідування

Росія вбиває воїнів ЗСУ, щоб "відрізати" три ділянки: названа мета Путіна

3.1т
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Росія посилила обстріли в зоні ООС на Донбасі, щоб у президента України Володимира Зеленського привід заявити про необхідність відводу військ ЗСУ.

Таку думку "Апострофу" висловив військовий оглядач Михайло Жирохов.

"Росія проштовхує розведення військ ще на трьох ділянках: в районі Авдіївки, Широкино і на Світлодарськый дузі – саме там відбувається загострення. Росіяни, коли не можуть здійснити дипломатичні кроки, вдаються до військових. Зараз вони намагаються показати, що Україна зазнає втрат, гинуть наші військові", – зазначив він.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Жирохов додав, що не можна виключати можливого загострення на Донбасі.

"Зими практично не було. Зараз буде плюсова температура, бруду буде небагато, хоча зазвичай Донбас у вологі сезони тоне у в'язкому багні. Але тепер з'явиться можливість перекидати війська і вести обстріл", – підкреслив експерт

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 10 березня в результаті обстрілу з боку терористів загинули двоє бійців ООС і дев'ять отримали поранення.

Пізніше волонтер Микола Лазарович назвав імена військовослужбовців ЗСУ, загиблих 10 березня під час обстрілу військової вантажівки на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові будуть адекватно відповідати на обстріл противника на Донбасі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Михайло Жирохов
Місце
Україна
Теги
Донбас ООС
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Путин специально подыскивает место в Песках,под свою дачу)))
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2
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
6 лет воюют с войсками РФ не давая врагу ни малейшего шанса. Почему Крым не освобождают? Там такие же военные с которыми можно успешно воевать как на Донбассе. Тишина, ни кто не ответит на этот вопрос)))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Захаров Дмитрий, Они даже на Донбассе успешно воюют только в фейсбуках и твиттерах)
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Захаров Дмитрий, От в о й н ы на крымском направлении гешефта не будет, а только конец правления майданных воров.
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