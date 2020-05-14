Російський спецназ ФСБ у війні проти ЗСУ на Донбасі використовує біноклі французького виробництва Sagem JIM LR.

Про це в Facebook повідомив український журналіст Юрій Бутусов, який опублікував фото росіян із військовим обладнанням.

Він вказав, що на відео, захопленому бійцями 93-ї бригади, помітний сучасний військовий радіозв'язок і навіть мобільна система РЕБ для боротьби з дронами.

"Це найскандальніша деталь і найдорожча деталь екіпіровки спецназу ФСБ, яку ніяк не можна добути з донбаської шахти, і яку не можна захопити в українців. Це багатофункціональний тепловізійний бінокль JIM LR компанії Sagem (Франція), який офіційно закуповувався РФ, і складається на озброєнні спецназу ФСБ і спецназу служби безпеки президента Путіна в складі Федеральної служби охорони", – зазначив Бутусов.

Росія застосовує на Донбасі біноклі Sagem JIM LR.

Журналіст наголосив, що JIM LR входить у комплект екіпіровки сучасного французького бійця FELIN. Купити такий бінокль неможливо, тільки через офіційні військові поставки.

"Без поставок запасних частин росіяни не змогли б стільки років експлуатувати біноклі. Є вагомі підозри, що Sagem може порушувати ембарго на поставки озброєнь в РФ. Це питання вимагає розслідування", – акцентував він.

Росія застосовує на Донбасі біноклі Sagem JIM LR.

Бутусов сказав, що влада України зобов'язана висловити протест РФ, а не "ганебно замовчувати черговий демонстративний факт російської агресії".

"Президент Зеленський зобов'язаний виступити з протестом проти направлення Путіним на Донбас спецназу ФСБ, і проти застосування для вбивства українців біноклів Sagem JIM LR виробництва Франції", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей працюють снайпери ФСБ РФ.

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