Росія в ООН висунула ультиматум щодо припинення вогню через санкції
На засіданні Ради безпеки ООН про захист цивільних осіб у збройних конфліктах Російська Федерація дала зрозуміти, що припинення вогню у країнах, де вона бере участь у військових конфліктах, неможливе без повного зняття санкцій з неї.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, опублікувавши частину заяви російської делегації.
Зокрема, у ній сказано, що глобальне припинення вогню "буде неповним без заклику секретаря скасувати санкції, які можуть підривати спроможність країн реагувати на пандемію".
"Той момент, коли російська делегація відверто заявляє на засіданні Радбезу ООН про захист цивільних осіб в збройних конфліктах, що без зняття санкцій не буде глобального припинення вогню. Раніше ми чули лише те, що санкції заважають гуманітарній допомозі для боротьби із COVID-19. Не допомогло, тому вирішили повернутися до старих практик – шантажу", – обурився Ніколенко.
За словами дипломата, заява РФ пояснює, чому продовжується насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях, де Росія є стороною конфлікту.
"Але ми добре знаємо, що навіть якщо санкції теоретично будуть скасовані, припинення вогню не буде. Росіяни завжди знайдуть привід для продовження агресивної політики", – підсумував речник Постійного представництва Україні при ООН.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня представник Росії у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Борис Гризлов пригрозив "непоправними наслідками" Україні, якщо вона спробує змінити Мінські домовленості.