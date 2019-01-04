''Росія труїть, щоб вимерли'': жителі Криму засумували по Україні

Жителі окупованої Росією Феодосії скаржаться на погану якість продуктів, привезених з РФ.

На це на одному з пабліків міста у соцмережах звернув увагу блогер КРИМський бандерівець, опублікувавши відповідну переписку, де вказується, що до анексії їжа була краще.

"Практично всі тужать з української якості, і лише один "в*ник" переживає не про те, що жере російське л*йно, а про те, що ці повідомлення заскрініт Кримський бандерівець. Не буду розчаровувати: "Скільки ж можна труїти кримчан материковим ла*ном? Купили гірчицю — вона далеко від неї стояла, мариновані огірочки — теж десь повалятися в тазику таджиків, молоко і кефір — повний відстій. Нас що, спеціально труять, щоб ми вимерли", – процитував він скарги кримчан.

При цьому у відповідях люди пишуть, що в "ДНР" схожа ситуація з продуктами, а місцева їжа також не вся відрізняється належною якістю.

"Сільське господарство в Криму повністю знищено. Не так давно був кипиш про знищення чергової птахофабрики. На приватних подвір'ях кількість худоби зменшилася більше ніж в 10 разів. І кому це потрібно — путлеровскому одного агроолігарху Ткачову. Я не здивуюся, що саме російські олігархи заплатили татарським бандитам за продуктову і енергоблокаду Криму. Політика — це економіка, вимазана в л**ні", – поскаржилися кримчани.

При цьому користувачі з Москви додали, що вся Росія харчується такими ж продуктами, тому і жителям українського півострова порадили іх вживати.

"Хоч в Криму щось залишилося, що іноді можна купити (м'ясні та молочні вироби)", (З-за поребрика пише) А хто змушує вас купувати та їсти продукти з материка?!", "А хіба є альтернатива?", "Що маємо — не бережемо, втративши — плачемо", "Везуть одну лажу в Крим, та ще й ціна вища відсотків на 20, тобто і товар гірше, і він же ще й дорожче", "(З-за поребрика пише) Дуже важко за все літо виростити і закрити кілька банок огірків? Путін не дає?", "Мені довелося кинути городик на очисних через те, що воду стали давати за графіком в мізерних кількостях", "Українські продукти краще, ніж російські", – відповіли в мережі.

"Українські продукти були якіснішими. Те, що зараз нам привозять, хрень повна. Їсти страшно", "Як би це не заперечували, але українські продукти були якіснішими", "Це крик душі чергового патріота раши. Патріоти вже починають вити", "Дружина їздила в Херсон. Прогаємо політику. Все ж продукти смачніше. Ковбаси й цукерки — взагалі на рівень", – продовжили в мережі.

Крим. На паблік Феодосії поговорили про російську кормову базу, тобто про російських дерьмово продуктах. Практично всі тужать за українськими продуктам, і лише один ватник переживає не про те, що жере російське лайно, а про те, що ці повідомлення заскрініт Кримський бандерівець pic.twitter.com/N8LJEzRxNb - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 4 січня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупаційна влада перетворила Керч на смітник. У мережі показали фото міста, що буквально заполонили сміттєві мішки. На цьому біди кримчан не закінчилися. На півострові без світла залишилися 27 населених пунктів.