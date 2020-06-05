Росія таємно перекинула на Донбас військових інструкторів – розвідка
З Росії на територію тимчасово окупованого Донбасу прибули російські інструктори (кадрові військовослужбовці ЗС РФ).
Росіяни потрапили через неконтрольовану Україною ділянку кордону з РФ, говориться в зведенні ООС.
Відзначається, що РФ перекинула на Донбас інструкторів для вдосконалення навичок професійної майстерності в реальних бойових умовах російських розвідувальних підрозділів, снайперів і груп спеціального призначення.
"На початку червня через неконтрольовану українською владою ділянку кордону таємно прибули групи російських інструкторів (кадрових військовослужбовців ЗС РФ) для проведення інструкторсько-методичних занять та навчальних зборів з розвідниками, саперами, снайперами і особовим складом других військово-облікових спеціальностей", – йдеться в повідомленні .
Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 4 червня, озброєні формування РФ 14 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі і обстріляли позиції Об'єднаних сил.