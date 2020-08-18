Росія стягнула військову техніку на Донбас – розвідка

Попри досягнуте перемир’я, російські терористи заходилися активно стягувати на тимчасово окуповану територію Донбасу військову техніку.

Як встановило Головне управління розвідки, таким чином командування оперативного угруповання військ РФ нарощує боєздатність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Про це повідомили у пресцентрі Міноборони України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення. Так, упродовж минулих двох тижнів до з’єднань і частин російських окупаційних військ доставлено до 20 одиниць бойової техніки, відновленої та модернізованої на підприємствах російського військово-промислового комплексу", – йдеться у повідомленні.

Крім того, окремими вантажівками з території Росії на схід України завезена чергова партія безпілотних літальних апаратів, оснащених сучасними системами відеоспостереження.

Як повідомляв OBOZREVATEL: