Росія стягнула військовий ешелон на кордон з Україною: з'явилося відео

У Росії зняли на відео безліч військової техніки, яка направляється в Україну.

Ролик з'явився на сторінці у Facebook офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца). Відзначається, що кадри були зроблені 16 березня.

"Блукаючий військовий ешелон із важким озброєнням. Швидше за все, чергова ротація у воєнторзі або на шахтах Донбасу", — написав український військовий у пості.

Скрін відео

Відзначимо, раніше подібне відео зняли в Ростовській області Росії. Автор ролика розповів, що помітив людей у формі та озброєння в селі Покровське, поблизу українського кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що окупанти завезли до Криму військову техніку із Сирії.

Блогер Лариса Волошина розповіла, що Росія планомірно перетворює окупований Крим у свою військову базу, попутно знищуючи туристичний потенціал півострова.

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