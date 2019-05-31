Росія стягнула танки і облаштовує позиції на Донбасі: що відбувається

Російські окупаційні війська приводять до готовності на лінії зіткнення на Донбасі: зокрема, облаштовують нові позиції і стягують важке озброєння.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у своєму щоденному звіті. "Противник облаштовує нові артилерійські вогневі позиції, що є прямим порушенням Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння. Також окупанти створюють і приховано розміщують поблизу лінії зіткнення окремі групи танків по 3-4 одиниці в кожній. Крім того зросла кількість раптових перевірок готовності до дій за призначенням артилерійських, мінометних і танкових підрозділів російських окупаційних військ з їх розгортанням на бойових позиціях", – повідомляє розвідка.

При цьому наголошується, що терористи активно проводять навчання із забороненим мінськими угодами озброєнням і посилюються на передовій важкою технікою.

Війна на Донбасі "Кореспондент"

Наприклад, окупаційне командування активізувало підготовку артилерійських, мінометних і танкових підрозділів з'єднань і частин "1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ". З 27 травня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій і Луганській областей триває інтенсивна підготовка артилерійських підрозділів, у т.ч. з проведенням стрільб із 122-мм артилерійських систем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські окупанти в порушення Мінських угод розмістили на Донбасі десятки одиниць важкої військової техніки.

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