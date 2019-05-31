ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Росія стягнула танки і облаштовує позиції на Донбасі: що відбувається

Читати матеріал російською

Російські окупаційні війська приводять до готовності на лінії зіткнення на Донбасі: зокрема, облаштовують нові позиції і стягують важке озброєння.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у своєму щоденному звіті. "Противник облаштовує нові артилерійські вогневі позиції, що є прямим порушенням Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння. Також окупанти створюють і приховано розміщують поблизу лінії зіткнення окремі групи танків по 3-4 одиниці в кожній. Крім того зросла кількість раптових перевірок готовності до дій за призначенням артилерійських, мінометних і танкових підрозділів російських окупаційних військ з їх розгортанням на бойових позиціях", – повідомляє розвідка.

При цьому наголошується, що терористи активно проводять навчання із забороненим мінськими угодами озброєнням і посилюються на передовій важкою технікою.

Новини
Видають себе за місцевих: розвідка розкрила план Путіна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"Кореспондент"

Наприклад, окупаційне командування активізувало підготовку артилерійських, мінометних і танкових підрозділів з'єднань і частин "1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ". З 27 травня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій і Луганській областей триває інтенсивна підготовка артилерійських підрозділів, у т.ч. з проведенням стрільб із 122-мм артилерійських систем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські окупанти в порушення Мінських угод розмістили на Донбасі десятки одиниць важкої військової техніки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
31
16
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозрева ель..ты уж не называй российские войсковые формирования...террористами...ну бред же...Кстати даже ополченцев даже...шпроты так не называют...кстати ..ну иикогда мы нападемина вас дураков????почему этот идиот дату не обозначил???
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

op-