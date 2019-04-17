|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Росія стягнула нові війська до кордонів України: що відбувається

3.8тЧитати матеріал російською

Російська Федерація стягнула додаткову батальйонно-тактичну групу військових до кордону України після першого туру виборів президента.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, підкресливши, що Росія нарощує кількість військових біля наших кордонів, передають "Українські Новини".

"Ми спостерігаємо збільшення кількості російських військових на одну батальйонно-тактичну групу. Їх було 28, а стало 29", – зазначив він.

Новини
Як Росія буде роздавати паспорти в "ДНР": розсекречені деталі

Полторак додав, що переміщення російської БТГ відбулося після проведення першого туру виборів президента України. Також він зазначив, що російсько-окупаційні війська на Донбасі змінили тактику дій.

Нині вони перейшли до активного використання забороненого Мінських домовленостями озброєння і диверсійно-розвідувальних груп, повідомив глава Міноборони.

Армія Росії

Армія Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія перекинула на Донбас військовий "Зоопарк".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Степан Полторак
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
22
34
Смішно
3
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Скоро мы вас животных мочить будем
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
2 з 3 відповідей | показати всі
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Сидоров Андрей, заебешься пыль глотать,ссученный недоумок!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Сидоров Андрей,будеш мочить своим разлагающимся трупом?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина готова к войне с росийскими выплядками окупантами! У росии нету даже шанса на победу в Украине-военные эксперты всего мира! Украинская армия красиво пердосит росийскую армию на Донбассе!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Morjakov Alex
Morjakov Alex
Кожедуб Руслан, А чего украинская армию в Крыму не пердосит российскую армию?
Показати коментар повністю
Відповісти
3
3
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Пора освобождать окупированные территории! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Михаил Устинов
Михаил Устинов
Кожедуб Руслан, 🤣 вот ты угарный идиотик
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки