Росія стягнула нові війська до кордонів України: що відбувається

Російська Федерація стягнула додаткову батальйонно-тактичну групу військових до кордону України після першого туру виборів президента.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, підкресливши, що Росія нарощує кількість військових біля наших кордонів, передають "Українські Новини".

"Ми спостерігаємо збільшення кількості російських військових на одну батальйонно-тактичну групу. Їх було 28, а стало 29", – зазначив він.

Полторак додав, що переміщення російської БТГ відбулося після проведення першого туру виборів президента України. Також він зазначив, що російсько-окупаційні війська на Донбасі змінили тактику дій.

Нині вони перейшли до активного використання забороненого Мінських домовленостями озброєння і диверсійно-розвідувальних груп, повідомив глава Міноборони.

Армія Росії

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