Росія стягнула на Донбасс танки й артилерію – штаб ООС

Російські окупанти та їх найманці на Донбасі продовжують порушувати Мінські домовленості та активно стягують важке озброєння поближче до лінії розмежування.

Про це повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook із посиланням на дані Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 20 травня. Зазначається, що під час спостережного польоту безпілотного літального апарату Місії на тимчасово непідконтрольних Україні територіях було зафіксовано:

на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області – п’ять танків Т-72 та три 122 мм самохідні гаубиці 2С1 “Гвоздикаˮ.

Неподалік житлових будинків у селищі Комісарівка Луганської області – шість гаубиць 2С1 “Гвоздикаˮ.

До того ж, загарбники, порушуючи лінії відведення важкого озброєння, свідомо розміщують озброєння та військову техніку у житлових кварталах, тим самим наражаючи на небезпеку мирних мешканців.

Окрім цього, на непідконтрольних урядові України територіях на ділянці розведення в районі Золотого, було виявлено 20 протитанкових мін ТМ-62, оцінених як частина більшого мінного поля із близько 500 протитанкових мін збройних формувань РФ.

Танки России на Донбассе informnapalm.org

Подібний факт порушення чинних домовленостей трапився й поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Петрівське, де було помічено 76 протитанкових мін.

Разом з тим, окупаційні війська систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ. Так, поблизу мосту біля Станиці Луганської, посилаючись на протидію розповсюдженню COVID-19, озброєні російські окупанти знову не пропустили патруль Місії. З початку 2020 року зафіксовано вже понад 430 подібних випадків.

"Російські окупанти своїми діями продовжують демонструвати стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими на себе зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін", – зробили висновок у штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованій Макіївці Донецької області терористи "ДНР" з угруповання "Восток" облаштували військову базу просто серед житлових будинків. Зокрема, аеророзвідка помітила там міномет "Васильок" та гармату "Рапіра".