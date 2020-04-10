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10 квітня • оновлено в 18:09
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Росія стягнула на Донбас артилерію, прикриваючись карантином

3.6т
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Російські окупанти на Донбасі вирішили скористатися карантином і наростити кількість важкої артилерії біля лінії розмежування.

Про такі порушення терористів стало відомо Головному управлінню розвідки, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

Зокрема, обмеження пересування транспорту (в тому числі для груп спеціальної моніторингової місії ОБСЄ) окупанти використовують для приховування порушень Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії зіткнення.

Російські "Гради"

Російські "Гради"

"Военное обозрение"

Так, на окремих напрямках відмічено висування противником на раніше підготовлені вогневі позиції більше 20 одиниць важкого озброєння, включаючи 122-мм гаубиці.

Крім того, в районах населених пунктів, з порушенням відстаней відведення важкого озброєння, противник продовжує утримувати 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розвідка дізналася про те, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Донбасу приховують зростання кількості захворювань на коронавірус. Більш того, вони погрожують медикам в'язницею за розголошення реальної інформації про епідеміологічну обстановку в ОРДЛО.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Головне управління розвідки Міністерство оборони України
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чуббатые, фото-видео в студию. Иначе вы балаболки...)))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Россия все стягивает и стягивает, стягивает и стягивает...
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Исаев Максим
Исаев Максим
Стесняюсь спросить... а кто-нить видел, как Россия тянула эту, артиллерию? Или опять эта, "украинская разведка"?
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