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2 березня • оновлено в 23:31
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Росія стягнула до кордону України 90 тисяч військових – розвідка

14.2т
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Угруповання Збройних Сил Росії вздовж державного кордону України на тимчасово окупованій території у Донецькій, Луганській областях та Криму складає близько 87-90 тисяч військовослужбовців

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Також це 1100 танків, 2500 бойових броньованих машин, 1 600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків і 240 бойових вертольотів, понад 50 кораблів/катерів та 6 підводних човнів", – повідомив представник ГУР.

Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький

Скібіцький також зазначив, що ці угруповання Росія може посилити за рахунок трьох Центрів забезпечення мобілізаційного розгортання (ЦОМР), які можуть мобілізувати близько 40 тисяч осіб.

"У безпосередній близькості від наших кордонів фактично завершене створення ЦЗМР в н. п. Богучар (Бєлгородська область), Каменськ-Шахтинському (Ростовська область), а також на території АР Крим (Новоозерне)", – додали в Головному управлінні розвідки.

Скібіцький також зазначив, що нарощування угруповання військ РФ насамперед у Західному і Південному військових округах розпочалося одразу після початку агресії проти України.

Зенітно-ракетна система С-400 "Тріумф" на території тимчасово окупованого Криму

Зенітно-ракетна система С-400 "Тріумф" на території тимчасово окупованого Криму

Повністю інтерв'ю можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сьогодні Росія завершує формування двох нових армій і армійського корпусу. Досягнення оперативних можливостей армій очікується до кінця 2021 року.

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Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Російська воєнна загроза Анексія Криму Війна на Донбасі
Особа
Вадим Скібіцький
Місце
Україна
Теги
Головне управління розвідки Міністерство оборони України
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Псаки тоже обещала флот США отправить к берегам Беларуси
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Ukraine The
Ukraine The
Ну вот давно такого не было. И вот опять приближаются дивизии конных бурят. Доколе?
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
фантазия разгулялась на всю с.ц.и.к.у.ху.
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