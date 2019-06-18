Росія стягнула до кордону України 82 тисячі військових: у Генштабі зробили тривожну заяву

Загальна кількість особового складу ЗС Росії вздовж державного кордону України, в Донецькій і Луганській областях, а також в анексованому Криму становить близько 82 тисяч військовослужбовців.

Про це, як передає "Інтерфакс-Україна", заявив начальник управління верифікації Генерального штабу ЗС України Андрій Гудзь. Він також розповів, що Кремль перекинув до Криму велику кількість військової авіації.

За словами представника Генштабу, наразі уздовж держкордону України в Ростовській області перебуває понад 25 батальйонних тактичних груп, а також триває формування мотострілецької дивізії.

Гудзь також повідомив, що Росія приховує наявність у Криму більш сучасних літаків, що говорить про мілітаризацію півострова. Зокрема, йдеться про літаки Як-130, Міг-29, Су-30М і вертольоти Мі-35М і Мі-24.

Нагадаємо, раніше колишній командувач Операцією Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей воюють близько 35 тисяч кадрових російських військових, проте серед молодшого офіцерського складу "не дуже гарні настрої".

Ілюстрація. Армія Росії The Kiev Times

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський за результатами візиту в Париж анонсував переговори лідерів країн "нормандського формату" (Німеччина, Росія, Україна і Франція).

Раніше президент РФ Володимир Путін провів телефонні переговори з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном про ситуацію в Україні. Він заявив про "пріоритетність закону про особливий статус окремих регіонів Донецької і Луганської областей".

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