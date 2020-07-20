Росія стягне до кордонів України 120 тисяч військових і 500 танків, – розвідник

Активна підготовка Російської Федерації до військових навчань "Кавказ-2020", які заплановані на вересень цього року, може становити серйозну загрозу Україні.

Свідченням тому є зокрема нарощування Росією техніки, а також останнє загострення ситуації на Донбасі. Такою думкою в інтерв’ю "Сьогодні" поділився представник Головного управління розвідки українського Міноборони Вадим Скібіцький.

"Під час них відпрацьовуються всі питання, пов'язані з використанням угруповань військ на стратегічних напрямках: розгортання системи управління, перевірка бойової і мобілізаційної готовності, відпрацювання військами різних навичок на полігонах у рамках окремих тактичних епізодів. Свої завдання виконують артилерія, танкові підрозділи, ППО, авіація та інші. Це комплекс заходів, який передбачає відпрацювання всіх елементів бойової взаємодії", – пояснив він плани російського командування з проведення навчань "Кавказ-2020".

Скібіцький зазначає, що зараз Росія готується до спеціальних навчань, коли різні війська відпрацьовуватимуть свої завдання. Так, десантні війська – перекидання і висадку десантів на незнайомі території, інженерні підрозділи – наведення різних переправ через водні перешкоди та забезпечення пересування військ, а протиповітряна оборона – організацію єдиної системи ППО на полі бою і прикриття стратегічних об'єктів. Ці навчання, нагадав розвідник, як правило відбуваються протягом липня-серпня.

Як говорить представник ГУР Міноборони, активна фаза навчань "Кавказ-2020" запланована на 21-26 вересня. Основні полігони, які будуть задіяні Росією, розташовані в Південному військовому окрузі (до нього, нагадаємо, РФ відносить і анексований Крим. – Ред.). Водночас українська розвідка зазначає, що після 2014 року масштабність і розмах стратегічних навчань у РФ почали рости. Виклик для України полягає в тому, що навчання російських військ, які заплановані на цей літньо-осінній період, проходитимуть поблизу її кордонів.

"З початком активної фази чисельність військ становитиме приблизно 120 тис. військовослужбовців, 3 тис. бойових броньованих машин, із них не менше 500 танків, 300 літаків, 250 гелікоптерів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів. Це і є та загроза, яка чітко прописана у Воєнній доктрині України", – підкреслив Скібіцький.

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