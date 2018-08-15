Росія спровокувала НАТО в Чорному морі: в небо підняли винищувачі

Військово-повітряні сили Великобританії в небі над Чорним морем поблизу кордонів НАТО перехопили шість тактичних бомбардувальників Росії Су-24.
Як передає "Інтерфакс", на перехоплення російських бомбардувальників у понеділок, 13 серпня, вилітали дислоковані в Румунії винищувачі Eurofighter Typhoon британських ВПС.
При наближенні винищувачів літаки військово-повітряних сил Росії повернули в бік Кримського півострова. Королівські ВПС Великобританії також відзначили підвищену активність російської військової авіації в цьому районі в ніч напередодні перехоплення.
Всього на румунській авіабазі "Михаїл Когелнічану" дислоковані чотири британські Typhoon. Скільки винищувачів взяли участь у перехопленні, не уточнюється.
Як писав OBOZREVATEL, недавно військові літаки Росії увірвалися в Південну Корею.
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