Росія спростила отримання паспортів жителям Донбасу

Вікторія Довгань Розслідування 12:20, 17.04.2020 Оновлено: 12:46, 17.04.2020

Нелегітимна Держдума Росії ухвалила в першому читанні і в цілому закон, який спростить отримання російських паспортів жителями терористичних "Л/ДНР".

Як повідомляють РИА Новости, йдеться про їхнє звільнення від сплати держмита при отриманні громадянства країни-агресорки.

Зокрема, документ звільняє від сплати держмита за надання громадянства РФ осіб, які постійно проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей України і подали заяви у спрощеному порядку. Закон має набути чинності із дня його офіційного опублікування.

Паспорти Росії на Донбасі
BFM.ru

Російські депутати заявили, що ухвалення скандального документу стане продовженням окупаційної політики Москви щодо "захисту і підтримки російськомовного населення".

Нагадаємо, відповідно до указу президента РФ Володимира Путіна від 24 квітня 2019 року, жителі ОРДЛО при отриманні паспорта Росії мали платити держмито в розмірі 3,5 тисячі рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 19 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон, який спрощує надання громадянства українцям і білорусам. Зокрема, йдеться про звільнення цих людей від співбесіди на предмет знання російської мови.

  • А 17 липня Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької та Луганської областей.

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